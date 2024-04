Fotbalisté Bukovan touží po návratu do okresního přeboru na Českolipsku. V okresní…

Hosté dorazili v základní sestavě i s Ondřejem Zahustelem a první poločas vyhráli 1:0. A byl to právě bývalý reprezentant, který krásnou přihrávkou oslovil Krále, který i přes teč domácího brankáře otevřel skóre.

Zdroj: FC Lomnice nad Popelkou

„Odehráli jsme velmi slušný první poločas. Dali jsem gól a domácí jsme prakticky k ničemu nepustili,“ všiml si Stanislav Kouřil, trenér Nového Boru.

Jenže po změně stran se všechno obrátilo, klíčem byla 47. minuta. „Pokorný v rohu vápna omylem trefil loktem jednoho ze soupeřů. Byla z toho penalta a domácí vyrovnali. Tohle nás hodně srazilo, druhou půli jsme hráli špatně. Bylo tam hodně chyb, nervozita, projevovala se opět naše nezkušenost. Navíc jsme čtyři minuty před koncem dostali druhý gól, takže nakonec nemáme ani bod. Jsme hodně zklamaný, je to velká škoda,“ hlesl Kouřil.

„Máme první tři body. Podali jsme dobrý výkon, drželi jsme víc míč, ale jen po vápno. V prvním poločase jsme měli dvě, tři šance. Nedali jsme, jen tyč. Pak jsme dostali nešťastný gól z jedné soupeřovy šance. Víc jich snad ani neměl. I ve druhém poločase jsme tlačili a nakonec skóre otočili. Z naší strany dobré tři body, hodně důležité. Soupeř odjížděl zklamaný, protože v poločase vedl. A my jsme byli hodně spokojení, chvíli se posedělo a oslavovalo,“ hodnotil těsnou výhru trenér Košťálova Karel Janata.

Právě Košťálov utekl v tabulce Novému Boru na sedm borů, poslední Rapid ztrácí na celek z Českolipska dva body. „Za dva týdny máme právě Rapid Liberec, to bude asi klíčový boj o poslední místo. Co vím, tak by měl sestupovat jeden tým,“ dodal novoborský trenér.