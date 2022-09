Domácí vyhráli 16:0, sedmkrát se trefil Kaňkovský. Jestřebí je na druhém místě. „Takový zápas jsme tady ještě neměli. Cvikov se držel na začátku, pak postupně odpadal. Já z toho zase takovou radost nemám, jelikož musím teď kluky vrátit na zem, aby si nemysleli, že všechno půjde takhle snadno. Vstup do soutěže je dobrý, ale mohlo to být i lepší,“ řekl Pavel Kolář, vedoucí Jestřebí.

Hosté přijeli ve velmi slepené sestavě, nastoupit museli i funkcionáři.

„Měli jsme čtyři vyloučené a čtyři hráči byli v práci. Brankář je dlouhodobě zraněný. Musel nastoupit předseda Pavel Brenn a dokonce i já. Takový zápas nechcete zažít, bylo to prostě peklo. Dva hráči dostali zákaz na půl roku, v dalším zápase by to mělo být lepší, ale i tak budeme mít problémy,“ kroutil hlavou Miroslav Žák, vedoucí Cvikova.

Hodkovice – Jablonné 5:1 (1:0)

Domácí potvrdili roli favorita a jsou se stoprocentní bilancí na čele tabulky. Hosté jsou naopak s jedním bodem předposlední.

„Bohužel se nám stále nedaří. Prvních čtyřicet minut jsme se drželi dobře, ale jedna individuální chyba posadila soupeře na koně. V druhém poločase jsme navíc pod tlakem dostali červenou kartu a od šedesáté minuty jsme dohrávali v deseti,“ říká trenér Jablonného Jaromír Hetver. I přesto je ale atmosféra v kabině pozitivní. „Náladou to není, na tréninky chodíme, na zápasy také. Ale nedaří se nám zakončit i jasné situace gólem. Budeme to muset zlomit,“ říká odhodlaně Hetver.

Nové Město p. S. – Rapid Liberec 3:3 (1:2)

Zajímavé utkání se hrálo na půdě nováčka. Ten prohrával 0:2, pak otočil na 3:2. Ale remízu vystřelil Železný, který trefil hattrick.

„Do utkání jsme nevstoupili dobře. Prohrávali jsme s běhavějším a podstatně mladším soupeřem 2:0. Ale ještě do poločasu dokázal z trestného kopu skórovat z trestného kopu Václav Černý,“ analyzuje začátek utkání trenér Nového Města David Jalovičár. O pauze se jim ale povedlo přeskupit mančaft tak, že v druhé půli ve dvou minutách dorovnali a dokonce převzali vedení za stavu 3:2. „ Několika zákroky nás podržel gólman Matěj Urbana sestavu od šedesáté minuty výrazně oživil Lukáš Pospíšil, který přijel na druhý poločas rovnou z práce,“ říká trenér. Konečný výsledek 3:3 byl tak pro Nové Město lehkým zklamáním, přestože do utkání nešli s ambicemi bodovat. „Před utkáním bychom remízu brali. Ale potom, co byl chvíli zisk i na naší straně, to samozřejmě trochu mrzí,“ dodává Jalovičár.

Doksy – Kamenice 2:0 (1:0)

Doksy slaví první výhru. Opět se ukázalo, že v jejich zápasech moc branek nepadá.

„Jsme spokojeni, kluci hráli dobře a podle mě to bylo zasloužené vítězství. Ale šance byly na obou stranách, bylo to pěkné utkání. Náš fotbal se zlepšuje, je to dobře pro naše diváky,“ uvedl Karel Kapoun, vedoucí Doks.

Dubnice – Hrádek B 2:1 (0:1)

Branka hrající trenéra Radima Věcheta z 94. minuty rozhodla o dubnické výhře 2:1 nad dobře hrajícím Hrádkem.

„Těžký zápas, který jsme nezačali dobře. Kdyby nám dal Hrádek druhou branku, bylo by to těžké. Ale myslím si, že v závěru jsme prostě více chtěli. Při mé brance jsem napadal stopera, ten zazmatkoval a bylo to. Hodně jsme slavili, pro nás je to cenné vítězství, užívali si to i diváci,“ usmíval se Radim Věchet, hrající kouč Dubnice.

Jilemnice – Skalice B 4:0 (2:0)

V souboji nováčku kralovala Jilemnice, hosté zatím tempo soutěže prostě nestíhají.

„Těžko zápas hodnotit. Hráli jsme na pěkném hřišti s kvalitním soupeřem. Nedáváme branky, naopak po chybách dostaneme. Pak se těžko hraje. Zatím se trápíme v koncovce,“ řekl Jakub Gabriel, hrající trenér Skalice B.