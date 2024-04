Arsenal ČL B – Cvikov 7:1 (7:0)

Bez překvapení. Suverénní lídr západní skupiny, který má na čele náskok 12 bodů, doma sestřelil předposlední Cvikov. Raritou je, že Arsenal dal všech 7 branek v prvním poločase.

„Odehráli jsme utkání dvou různých poločasů. V první půli jsme hráli tak, jak jsme zvyklí, v rychlosti, s nasazením, s brankovými střelami a dalších šancí, které jen těsně neskončily gólem. Na hřišti jsme byli jenom my a soupeř nám vůbec nestíhal. Druhá půle byla úplně jiná, sice jsme se do šancí dostávali, ale ty neproměňovali. Druhý poločas už se nehrál v takovém tempu, jako poločas první. Pro nás se stal druhý poločas festivalem neproměněných šancí. Výsledek měl být určitě dvouciferný v náš prospěch. Snad jsme si vybrali tuto smůlu teď, kdy byl zápas již rozhodnutý a v dalších utkáních budeme lépe zakončovat. Chválím za první poločas a nakonec i za tři body, které bereme doma skoro jako povinnost,“ shrnul vše Tomáš Kucr, trenér Arsenalu B.

„My jsme nebyli disciplinovaní, celkově jsme hlavně v prvním poločase předvedli až ostudný výkon. Soupeř je kvalitou někde jinde, musím je pochválit, mají to dobře poskládané. Po změně stran jsme svou hru trochu změnili a už to bylo lepší. Tady jsme ale body rozhodně nečekali,“ usmál se Pavel Sehnal trenér Cvikova.

Kamenice – Nové Město p. S. 4:2 (1:1)

„Povinné“ body doma vybojovala Kamenice, která porazila poslední celek tabulky. Zaslouženě. „Od začátku jsme měli převahu, bohužel přišla chyba v obraně a soupeř šel do vedení. Nám se ale podařilo vyrovnat a zápas otočit. Celý zápas jsme měli navrch, byly tam další šance. Dvakrát jsme zblízka netrefili prázdnou branku. Vyhráli jsme zaslouženě,“ podotkl Bohuslav Najman, kouč Kamenice.

Jablonné v P. - Staré Splavy 1:0 (1:0)

Kabinou Starých Splavů se prohnala viróza, do Jablonného dorazil tým od Máchova jezera s dvanácti hráči. „A to nebyli všichni zdraví, na to se ale vymlouvat nechceme, to je fakt,“ přiznal Oldřich Beránek, vedoucí Starých Splavů. „Bylo to vyrovnané, ale z obou stran vlastně slabé utkání. Všechno bylo hodně upracované, od domácích jsem čekal více. Jedinou branku jsme si vlastně dali sami po hrubé chybě v rozehrávce ve vlastním vápně. Ale náš výkon nebyl dobrý,“ dodal.

Lokomotiva Česká Lípa – Doksy 5:0 (2:0)

Důležitý boj ze spodní poloviny tabulky jasně ovládli fotbalisté České Lípy. Skóre otevřel po šesti minutách Zeman, pak se dvakrát trefili Horáček s Novotným.

Nová Ves u LBC - Lindava 4:1 (3:1)

Tragický úvod rozhodl o porážce Lindavy, která na jaře zatím sebrala jediný bod. „Po dvaceti minutách jsme prohrávali 0:3, to se pak těžko hraje. Dostali jsme lekci z produktivity. Domácí udělali tři útoky a dali tři góly. Vstup do jara není dobrý, nekoukáme se v tabulce za sebe. Věřím, že to v dalším kole zlomíme," uvedl Lukáš Havla, kouč Lindavy.