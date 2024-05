Rezerva třetiligového nováčka si celou sezonu prakticky hraje vlastní soutěž. Jedinou porážku zaznamenala na podzim v Doksech (1:2). Jinak jsou to samé výhry, často drtivé. Naposledy to bylo vítězství 7:2 na hřišti Nové Vsi u Liberce.

„Tam proběhla taková menší oslavička. Přijeli jsme tam autobusem, abychom si po zápase mohli dát pivko. Trochu jsme tak překazili oslavy Jirkovi Štajnerovi, který se v dresu Nové Vsi loučil s aktivní kariérou. Říkal jsem mu, že kdyby nastoupil na konci, kdy jsme vedli 7:2, tak bychom ho nechali dát hattrick,“ usmál se Tomáš Kucr, trenér Arsenalu Česká Lípa B.

Do konce sezony zbývá v I.B třídě odehrát čtyři kola. Jasný vítěz a postupující do I.A třídy je rozhodně nechce vypustit. „My tu soutěž dojedeme naplno, bereme to jako přípravu na další sezonu. Rozhodně nebudeme někomu rozdávat body. Rádi bychom překonali metu 150 nastřílených branek, teď jich máme 138. A taky chceme uspět ve finále krajského poháru. Líbilo by se nám získat double,“ zdůraznil.

Pohárové finále odehraje Arsenal proti FC Pěnčín, aktuálnímu lídrovi krajského přeboru. Hrát se bude 12. června od 18 hodin na hlavním stadionu FK Jablonec nad Nisou.

Na jaře se českolipští fotbalisté zapotili pouze na hřišti druhého Jablonného. Díky gólu se samotného závěru tam vyhráli 4:3. „Zlomili jsme je na konci, Jablonné hrálo poctivě z obrany. Těžko jsme je dobývali. To byl nejtěžší zápas, jinak jsme vlastně neměli problém,“ poznamenal.

Po delší době trefil Džudža hattrick. Do kasy platíme snad za vše, zasmál se

S motivací hráčů údajně není problém. Naopak. „Zápasy si užíváme a hrajeme je naplno. Každý si chce dát gól, to je dobře. Chceme jasně ukázat, že postup máme zaslouženě,“ zdůraznil.

Kucr už v hlavě samozřejmě přemýšlí nad dalším ročníkem, ve kterému se jeho celku postaví v I.A třídě jiní a rozhodně kvalitnější soupeři. „Samozřejmě už na to myslíme. Oslovíme naše hráče, kteří jsou v jiných klubech. Třeba ve Skalici, může tam dojít k nějakým výměnám. Otázkou je, zda třeba Skalice nepůjde nakonec do divize. Věřím, že budeme dál využívat naše šikovné dorostence. Určitě ale budeme posilovat,“ uzavřel vše.