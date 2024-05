Arsenal Česká Lípa B – Hrádek nad Nisou B 10:0 (3:0)

Souboj prvního se třetím týmem tabulky přinesl další gólovou nadílku Arsenalu. Ten se rozjel hlavně po přestávce, kde hostům nasázel sedm branek. „Kluky chválím hlavně za druhý poločas, kdy si s chutí zastříleli. První poločas byl z naší strany trochu ospalý a neproduktivní. Od začátku utkání jsme byli více na míči a tlačili jsme se k soupeřově brance,“ shrnul vše Tomáš Kucr, trenér Arsenalu B. Čtyřikrát se do střelecké listiny zapsali Kaňkovský s Halbichem.

Zdroj: Jiří Dozorec

Kamenice – Rovensko p. T. 2:0 (1:0)

Cenné tři body zapsala Kamenice, která doma porazila na jaře nebezpečné Rovensko pod Troskami. Branky obstarali Němeček se Stummerem.

„Dali jsme brzy gól, to nás uklidnilo. Celý poločas jsme byli lepší v držení míče, soupeř se snažil, ale prakticky si žádnou velkou šanci nevytvořil. Dobře jsme bránili. Když jsme dali druhý gól, tak se to v klidu dohráli. Jsem spokojený s výsledkem a defenzivní hrou,“ usmál se Bohuslav Najman, trenér Kamenice. Trochu ho trápí fakt, že výsledky jeho týmu jsou v poslední době jako na houpačce.

Hodkovice – Staré Splavy 5:8 (1:6)

Kdo dorazil do Hodkovic, nenudil se. Souboj se Starými Splavy totiž nabídl třináct branek a divoké vítězství celku od Máchova jezera. „Vím, vypadá to, jako bychom hráli bez brankářů. My jsme dávali branky po rychlých brejcích, domácí zase trestali naše chyby,“ připomněl Oldřich Beránek, vedoucí Starých Splavů.

V prvním poločase hosté nastříleli šest branek. „Na podzim jsme s Hodkovicemi měli tvrdé utkání, tak jsme se na ně připravili. Rychle jsme vedli 2:0 a v poločase 6:1,“ zakroutil hlavou.

Jenže po změně stran to Hodkovice nezabalily, pomohl jim i čtyřgólový Neumann. „Ten kluk dal všechny góly jako přes kopírka. To mě mrzelo. Trochu jsme si mysleli, že už to půjde samo. Hodkovice pak daly tři góly za sebou, naštěstí jsme to ale nepustili. Musím pochválit trio mladých rozhodčích, kteří odvedli velmi dobrý výkon,“ dodal Beránek.

Doksy – Lindava 3:1 (1:0)

V Doksech vidělo 250 diváků vítězství domácích, kteří porazili na jaře trápící se Lindavu 3:1. Doksy jsou v tabulce sedmé, mají ještě dva zápasy k dobru. Dynamo se naopak nebezpečně přibližuje spodku tabulky.

„První poločas moc hezkého fotbalu nepřinesl, hrálo se spíše od vápna k vápnu. Do vedení nás dostal v 36. minutě Adamík. Po změně stran se hosté zlepšili a měli územní převahu. V závěru jim ale docházely síly a my začali hrát na brejky. Na 2:0 zvýšil Brestič, hosté pak snížili z penalty, kterou proměnil Beneš za faul brankáře Vorlíka. Právě kapitán Lindavy pak dostal druhou žlutou, čtyři minuty před koncem nás uklidnil Adamík. Vyhráli jsme zaslouženě,“ shrnul vše Karel Kapoun, vedoucí TJ Doksy.

„Už ani nevím, co k tomu říct. Je to těžké, trápí nás koncovka, sami dostáváme laciné branky. Doksy měly tak o jednu šanci víc, ale daly tři góly. Mám pocit, že to klukům nějak leze do hlavy,“ smutně pravil Lukáš Havlas, trenér Lindavy.

„Mám pocit, že kluky opustilo to nadšení z podzimní části. Zdá se mi, že někdy chtějí až moc a jsou až moc motivovaní. Z toho vyplývají individuální chyby, které soupeř trestá. My tohle na druhé straně nedokážeme,“ dodal.

Cvikov – Nové Město pod Smrkem 3:1 (1:0)

Cvikov má za sebou důležité utkání „o šest“ bodů. Doma porazil poslední Nové Město pod Smrkem 3:1 a utekl mu na jedenáct bodů. Sám se naopak přiblížil celkům, které jsou v tabulce před ním a zapsal třetí výhru v řadě.

„Bylo to méně povedené utkání, nebylo tam moc krásy a kombinace. Byl to ale důležitý zápas a kluci to odmakali a odbojovali. Musím všechny pochválit, i střídající hráče. Trochu mě mrzí, že jsme zase zahodili další velké šance a utkání jsme mohli mít více klidnější. Taky bych chtěl, abychom hráli více po zemi a kombinovali, hodně to nakopáváme. Ale za tři body jsem rád, soupeři jsme odskočili a dotahujeme se na další týmy. Samozřejmě nás těší, že jsme poslední tři zápasy vyhráli,“ konstatoval Miroslav Novotný, trenér Cvikova.

Lokomotiva Česká Lípa – Osečná 6:0 (3:0)

Čtyři branky kanonýra Václava Sedláčka přispěly k jasné výhře českolipské Lokotky nad Osečnou. „Můžeme říct, že se nám konečně podařil vstup do zápasu, navíc jsme potom neinkasovali a dali druhý gól. Podle toho to pak vypadalo a lépe se nám dýchalo. Myslím si, že utkání pak zlomila třetí branka těsně před poločasem, pak už nebylo co řešit. Vyhráli jsme zaslouženě, navíc mě těší ještě jeden fakt. Je vidět herní posun, začínáme hrát fotbal, kterým se chceme prezentovat. Teď je na nás, jestli vydržíme a budeme přidávat další body, které potřebujeme,“ sdělil Deníku Viktor Česenek, kapitán Lokomotivy.