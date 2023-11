Fotbalisté Cvikova předvedli další zpackaný zápas, ze kterého rozhodně mohli vydoloval daleko víc. Doma totiž podlehli Kamenici 1:2 a v tabulce západní skupiny I.B třídy zůstávají předposlední.

Do utkání přitom vstoupili dobře, ve 12. minutě je poslal do vedení Kuběj. Jenže pak se to začalo všechno sypat.

„Pět minut poté jsme si dali vlastní branku, po půl hodině hry byl po takovém divném faulu vyloučený Paštika. Ale v deseti jsme rozhodně nebyli horším týmem. Po změně stran ale Vávra zahodil penaltu a nakonec soupeř rozhodl takovým šťastným gólem. Opět jsme zahodili několik jasných šancí. Takže naše podzimní klasika,“ kroutil hlavou Pavel Sehnal, kouč Cvikova.

FOTO, VIDEO: Mimoň padla s posledním a zamotává tabulku. Trenér je klidný

Hosté naopak berou tři body všemi deseti, v tabulce jsou šestí, na druhé místo ztrácí jediný bod.

„Hrálo se na hodně těžkém terénu, takže se nemohlo moc kombinovat. Podle mě to byl zápas nahoru a dolů. Klíčem byla penalta, kterou domácím chytil brankář Szabo. S výsledkem jsem maximálně spokojený,“ zhodnotil vše Bohuslav Najman, kouč Kamenice. Tu ještě čeká dohrávka proti českolipské Lokomotivě.

Hodkovice - Arsenal Česká Lípa B 1:6 (0:4)

Nováček západní skupiny I.B třídy potvrdil své suverénní postavení. Rezerva českolipského Arsenalu porazila i nepříjemné Hodkovice a s luxusním náskokem a dvěma zápasy k dobru vévodí celé soutěži.

Arsenal rozhodl čtyřmi góly v prvním poločase, hned čtyřikrát se trefil Jakub Vinš, který během pěti minut dal první tři góly hostů.

PODÍVEJTE SE: Skalice se loučila vítězstvím. Umělka nám sedí, přiznal Baťka

„Kvůli podmáčenému terénu jsme museli zápas přesunout na umělku. Na začátku jsme měli dvě šance a mohli vést alespoň 1:0, ale bohužel. Pak jsme si vybrali hodně slabou čtvrthodinku a za laxní chyby a lajdáckost nás soupeř hattrickem Vinše a brankou Kaňkovského potrestal, odskočil v 23. minutě na 4:0 a bylo rozhodnuto,“ řekl k vysoké porážce hodkovický trenér David Novotný s tím, že pak už se zápas jen dohrával.

„Soupeře jsme zlomili třemi góly na začátku utkání. Předvedená hra ale tak vysokého výhře neodpovídala. Konečný výsledek mohl být klidně 6:9. Hodkovice ale byly nešťastné z našeho brankaře, který jim pochytal i stoprocentní šance. Hodně jsme zapomínali na obranu,“ řekl Tomáš Kucr, kouč Arsenalu B.

Lokomotiva Česká Lípa - Nová Ves u Liberce 0:2 (0:1)

Důležitý zápas v boji o záchranu nezvládla českolipská Lokomotiva, která na umělé trávě podlehla Nové Vsi u Liberce 0:2. „Výsledek nás samozřejmě mrzí. Opět jsme si vytvořili hodně šancí, ale tentokráte byla koncovka špatná. Hosté šli z ojedinělé akce do vedení. My jsme se pak snažili vyrovnat, ale prostě to nevyšlo. Druhý gól přišel v závěru, kdy už jsme všechny síly vrhli do útoku,“ konstatoval Viktor Česenek, kapitán Lokomotivy.

FOTO, VIDEO: Hokejisté srazili Frýdlant a udrželi stříbrnou pozici

Ten si pak postěžoval na výkon rozhodčích. „Tohle nedělám, ale výkon rozhodčích byl doslova strašný. To nám taky moc nepřispělo. Víme, že Nová Ves byla v tabulce kousek od nás, ztráta bodů nás mrzí. Čeká nás ještě dohrávka s Kamenicí, tu chceme zvládnout,“ burcuje celý tým.

Lindava - Staré Splavy 0:2 (0:0)

Nováček z Lindavy doma neprohrává, tentokráte ale na vlastním hřišti neuspěl. Loupily tam totiž Staré Splavy, které vyhrály 2:0. „Hřiště bylo na hraně. Nebyly tam louže, ale bylo to extrémně měkké. Obdivuji kluky, že to zvládli,“ usmíval se Oldřich Beránek, vedoucí Starých Splavů.

„My Lindavu známe z minulé sezony z okresního přeboru. Mají velmi dobrý tým, hodně dobře bránili. My jsme byli mírně lepší, hrálo se od branky k brance. Po změně stran jsme dali dva góly a podle mě zaslouženě vyhráli. S podzimem jsme spokojení, v jeho závěru bylo vidět, že už jsme více zvyklí na vyšší soutěž,“ dodal na závěr.