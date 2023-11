Ve 12. kole západní skupiny I.B třídě tentokráte nehrál jasný lídr. Utkání Arsenal Česká Lípa – Nová Ves u Liberce byl přeložen na 11. listopadu.

Lokomotiva Česká Lípa (žlutá) doma porazila Rovensko pod Troskami 3:0. | Foto: Jaroslav Marek

Kamenice má na marodce několik hráčů, do Hodkovic dorazila pouze s jedním náhradníkem. Domů si ale odvezla bod za remízu 2:2. „Já to hodnotím kladně. Kluci bojovali, skoro 80 minut jsme hráli o deseti. Musím pochválit všechny, jak se k tomu postavili,“ zdůraznil Bohuslav Najman, kouč Kamenice.

Toho hodně nazlobila situace z 13. minuty, kdy dostal červenou kartu mladý Pelc. „Začátek zápasu byl rozháraný. To vyloučený jsem nepochopil, divili se i domácí. Byl to souboj o míč, navíc tam byli další dva stopeři. Nesmyslná červená karta,“ zakroutil hlavou.

„To, že jsme hráli o deseti, ale nebylo znát. Dlouho jsme domácí drželi na uzdě. Vyrovnanou partii jsme drželi ještě dvacet minut ve druhém poločase. Pak začaly iniciativu přebírat Hodkovice,“ přiznal Najman.

Závěr utkání byl hodně hektický. Nejprve v první nastavené minutě dostal Hodkovice do vedení svou druhou brankou Neumann, jenže za další dvě minuty šokoval domácí Miklovič, který vyrovnal na konečných 2:2. „Chceme být v tabulce co nejvýš, ale ty naše absence jsou extrémní. Do dalšího zápasu by se nám snad měli někteří hráči vrátit, třeba Stummer nebo Efler,“ dodal trenér Kamenice.

Další domácí výhru zapsal nováček z Lindavy, který nakonec udolal 3:2 Nové Město pod Smrkem. Rozhodnutí padlo v 89. minuty, kdy si hostující Nulíček dal vlastní branku. „Začali jsme dobře a měli v úvodu tutové šance. Soupeře jsme k ničemu nepustili. Bohužel hosté udeřili z první akce, naštěstí jsme do poločasu vyrovnali z penalty,“ řekl Jakub Kohout, fotbalista Lindavy.

Druhý poločas byl podle něj vyrovnanější. „Byli jsme mírně lepší, ale žádná velká převaha to nebyla. Opět jsme prohrávali a opět to byl gól po autovém vhazování. Opakující se chyba,“ zakroutil hlavou.

Jenže tým z Českolipska dokázal opět vyrovnat a minutu před koncem díky zmíněnému vlastenci Nulíčka skóre otočil. „Jsme rádi, že jsme to urvali. Tři body jsou samozřejmě super. Není to poprvé, co jsme utkání zlomili v závěru. Je to možná týmovou soudržností, uvidíme. Teď jedeme do Osečné, chceme tam taky bodovat a dotáhnout se na vršek tabulky,“ dodal Kohout.

Po dlouhé době se z výhry radoval Cvikov, který doma nečekaně snadno přehráli 5:1 Jablonné v Podještědí. Cvikovští tak utekli z posledního místa v tabulce. „Měli jsme k soupeři respekt, podle mě má obrovskou útočnou kvalitu. Hodili jsme to ale za hlavu a od začátku utkání kontrolovali. Mírnou převahu jsme v prvním poločase vyjádřili třemi góly, což nám hodně pomohlo,“ řekl spokojený Pavel Sehnal, trenér FK Cvikov.

Po změně stran si jeho svěřenci vybrali tradiční výpadek. „To je klasika. Než jsme se srovnali, soupeř snížil. Ale nezlomilo nás to, naopak jsme přidali dva góly,“ pokračoval.

Výkon Cvikova byl podle slov jeho kouče opravdu dobrý. „Myslím si, že některé části hry byly pro diváky koukatelné. Já jsem hodně kritický, ale musím hráče pochválit. Podzim dohráváme se čtyřmi, pěti dorostenci. Za chvilku to bude normální skutečnost. Zase je zapojujeme do dospělého fotbalu. Teď jedeme do Rovenska a už teď máme asi pět omluvenek,“ dodal s úsměvem.

Ze spodku tabulky uniká také Lokomotiva Česká Lípa, která doma díky hattricku Sedláčka porazila 3:0 Rovensko pod Troskami.