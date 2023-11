„Domácí“ Kamenice přitom ještě v 65. minutě vedla 2:1, Česká Lípa ale třemi góly skóre otočila a vyhrála 4:2. „Měli jsme dobrý vstup do zápasu a šli do vedení netradičně po standardní situaci. Kamenice ale srovnala, na začátku druhého poločasu šla dokonce do vedení. Tady byl vidět náš posun. Když jsme prohrávali na začátku sezony, tak jsme to nedokázali otočit. Teď jsme měli tlak a podařilo se,“ usmíval se Viktor Česenek, kapitán Lokomotivy.

„Zápas rozhodlo naše neproměňování šancí. Hned v první minutě šel Tomáš Stummer sám na brankáře, přehodil ho, ale branku netrefil. Soupeř byl potom aktivnější a šel do vedení. Po našem vyrovnání to bylo nahoru dolů,“ řekl Bohuslav Najman, trenér Kamenice.

Hosty pak dostaly na koně dva pokutové kopy, oba během devíti minut proměnil Václav Sedláček. „První byla v pořádku, ale ta druhá byla hodně přísná,“ zlobil se Najman. „Tu druhou situace jsem moc dobře viděl. V podstatě tam hráč Kamenice spadl Vencovi Sedláčkovi na nohu a ten nemohl dál pokračovat,“ pokrčil rameny Česenek.

Časy, kdy jsem byl neřízená střela, jsou pryč, přiznal nejlepší střelec Skalice

Kamenice chtěla vyrovnat a dle svého trenéra šance měla. „Nejprve tam byla velká příležitost hlavou. Pak Vašíček zahrával trestný kop, brankář míč vyrazil, jenže Jarda Štummer, netrefil půl prázdné branky. V závěru jsme to otevřeli a Lokomotiva čtvrtým gólem rozhodla. Je to škoda, zahodili jsme minimálně tři obrovské šance, podle toho to také dopadlo,“ mrzelo Najmana, jehož tým je v tabulce šestý.

Českolipští jsou dvanácti, bodově odskočili od Cvikova a Nového Města pod Smrkem. „Samozřejmě se nám hrubě nepovedl ten vstup do sezony, kde jsme trpěli na neproměňování šancí. To se změnilo příchodem Venci Sedláčka, který začal ty šance proměňovat. Hodně nás mrzí ta domácí porážka s Novou Vsí, mohlo to být v tabulce veselejší. Nicméně na jaře chceme bodovat a posunout se do popředí soutěže,“ dodal Viktor Česenek.