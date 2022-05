„Bylo to na strašně malém hřišti těžké utkání, domácí nás, dokud fyzicky stačili, potrápili. Byl to ale nefotbal, asi nejhorší hra za poslední dobu, jen se na tom plácku malém nakopávalo do vápen. Tak je to tam vždycky. Měli jsme více šancí, dokonce jsme šli sami v první půli na brankáře, ve druhé dali dva góly a mohli přidat další. Ale i domácí dvě tři příležitosti nedali,“ řekl trenér lídra tabulky Roman Passian.

Ten svůj tým už chystá na nedělní megašlágr, kdy první Rozstání přivítá od 14 hodin druhé Žibřidice. „Chceme je po dvou letech porazit, udržet první místo a co bude po sezoně se uvidí. Čekáme rekordní návštěvu sezony, máme krásné hřiště, mohl by to být hezký fotbal. Jestli jsme vypsal pro kluky speciální prémii? Ne, každý máme vlastní motivaci vyhrát,“ dodal s nadhledem trenér Sokola.

Žibřidice porazily po dvou brankách Tomáše Jačeka a brzké trefě Jakuba Kouby už z 11. minuty na domácím hřišti Žandov 3:1. „Držíme se za Rozstáním, je pravda, že následující kolo a zápas u nich může být pro závěr sezony klíčový. Uvidíme, jk to dopadne,“ uvedl manažer ambiciózního žibřidického klubu Antonín Toločko.

„Na to, v jakém složení jsme přijeli, je to pro nás dobrý výsledek. Kluci mě překvapili, bojovali, dokonce jsme chvilku drželi remízu. Ale domácí nakonec vyhráli zaslouženě, byli fotbalovější, prostě lepší. Tady jsme body rozhodně nečekali,“ překvapeně přiznal Jan Studenovský, kouč Žandova, který se pere o holou záchranu.

Z výkonu proti Žandovu ale nadšený nebyl. „Moc k tomu ani není říct. Výkon nic moc, povinné a trochu utrápené vítězství,“ dodal.

Sedláček dokonale šokoval Rychnov. Bitva o sestup bude mít ještě grády!

Při zaváhání třetích Hodkovic nad Mohelkou se jim na jediný bod přiblížil čtvrtý Vesec, který porazil tabulkového souseda Kamenici a dostal se nad něj. Po vyrovnaném prvním poločase hosté rozhodli o výhře 4:1 třemi brankami ve druhém poločase. Domácí hráli po vyloučení Jaroslava Štummera od 37. minuty pouze v deseti.

Kamenici se na jaře vůbec nedaří, v tabulce se propadá a vyklízí tak podzimní pozice. „Bohužel nám chybí to fotbalové štěstíčko. Během zápasů se nám zranili dva hráči. Nehráli jsme špatně, ale prostě nedáváme góly. Ve druhém poločase jsme to za nepříznivého stavu otevřeli a soupeř nás potrestal dvěma góly. Je to pro nás zklamání,“ smutně řekl Bohuslav Najman, kouč Kamenice.

Tři vítězství v řadě, sedmé místo v tabulce, pohodová sezona nováčka. Fotbalisté TJ Dubnice, kteří hrají poprvé v historii, krajskou soutěž, jsou příjemným překvapením celého ročníku.

Přesto jejich zkušený trenér Rudolf Věchet oznámil, že po sezoně končí. „Před utkáním proběhla schůzka s výborem Dubnice a oznámil jsem, že po této sezóně v roli trenéra skončím. Chci si odpočinout, myslím, že jsem si užil fotbalu už dost. Na tento tým jsem hrdý, postoupili jsme spolu z okresní soutěže do přeboru a poté i do krajské I .B. třídy, což je opravdu solidní soutěž na tuto krásnou obec,“ vysvětlil Věchet.

Jeho tým zvládl derby proti Jablonnému a díky hattricku Radima Věcheta, s 32 zásahy nejlepšího střelce soutěže, vyhrál 4:2.

„ Jsem rád, že jsme soupeři vrátili porážku z podzimu a natáhli jsme šňůru výher na tři utkáni. Tým sice nehrál zase tak krásně, ale bojovalo se a výsledek se dostavil. V Hrádku nad Nisou budeme chtít proti tamnímu béčku opět uspět,“ má jasno Věchet.

Zajímavý bude ještě boj o sestup. Hodně si pomohly Doksy, které překvapily třetí Hodkovice a doma je porazily 4:2. „Pro nás jsou to body, které jsme nečekali. Musím tým pochválit, kluci hráli svou hru a na soupeře to platilo. Hodkovice mě docela zklamaly, jejich výkon byl takový nemastný, neslaný. Ale jistotu rozhodně ještě nemáme,“ varovně řekl Karel Kapoun, vedoucí Doks, které přeskočily Žandov a jsou aktuálně jedenácté.

Na Žandov se navíc dotahuje béčko Hrádku nad Nisou, které hodně překvapilo ve Vratislavicích, kde vyhrálo 2:0.

Naopak situace poslední Stráže nad Nisou už je opravdu kritická. Porážka 0:5 ve Cvikově, který si tak trochu napravil hrozivou jarní bilanci, jen ještě více podřízlo sestupovou větev do okresního přeboru.