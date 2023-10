Omlazení kádru Nového Boru. A to veliké. Ano, o tomhle už jsme několikrát psali. Proti…

Hosté udeřili po devíti minutách. Za chvilku sice potrestal Radim Věchet z penalty faul na svou osobu, ale to velkohamerským fotbalistům nevadilo. Do poločasu totiž do domácí sítě dali další čtyři kusy a rozhodli o osudu zápasu.