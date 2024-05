V utkání, které viděla velmi slušná (150 diváků dle zápisu) divácká kulisa a které provázel déšť, padly tři góly v první půl hodině. Doksy šly do vedení díky Brestičovi. Splavy skóre ale otočily, zasloužili se o to Koleňák s Matějem Šimonem. Remízu pak chvilku před koncem hostům zajistil již zmiňovaný Adamík.

Zdroj: Jiří Dozorec

„Po třech porážkách jsme chtěli bodovat a prostě se dostat z té menší deky, která na nás ležela. Měli jsme konečně plnou lavičku, bylo to znát. Bylo to slušné a bojovné derby. Samozřejmě nás mrzí, že jsme neudrželi vítězství. Ale věříme, že nás to nakopne a začneme zase sbírat body,“ řekl Oldřich Beránek, vedoucí Starých Splavů.

„Bylo vidět, že ani jeden tým nechce prohrát. Když jsme se dostali do vedení, tak Splavy zjednodušily hru, což se jim vyplatilo. Po změně stran jsme se tlačili za vyrovnáním, domácí podnikali rychlé protiútoky. Vzhledem k průběhu zápasu a vztahům obou klubů je remíza zasloužená,“ podotkl Michal Vaňátko, trenér TJ Doksy.