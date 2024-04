Vypadá to, že ani na jaře je nic nezastaví. Fotbalisté Arsenalu Česká Lípa B v západní…

Fotbalisté Skalice u České Lípy zvládli okresní derby, když doma přetlačili 1:0 Stráž pod Ralskem. Utkání rozsekla 9. minuta, kdy brankář hostí Reitmajer podklouzl v rozbahněném vápně a míč mu sklouzl do branky. „Kuba nás pak několikrát podržel, takže svou chybu odčinil. My jsme nedokázali vyrovnat,“ mrzelo Jana Mitáče, kapitána Stráže.

„V prvním poločase jsme hráli velmi dobrý fotbal. Pomohl nám brankář, my jsme měli další šance, ale v koncovce se nám nedaří. Po změně stran to bylo rozhárané, báli jsme se asi o výsledek. Pečenka pak dal druhý gól, ale rozhodčí odpískal ofsajd,“ shrnul vše Zdeněk Baťka, trenér Skalice.

Zdroj: UsteckaTV

Jeho tým tak ve třech jarních zápasech a jednom pohárovém vlastně ještě neskóroval. „Nevím, co s tím. Na tréninku to pilujeme, ale koncovka vázne. Snad to zlomíme proti Lomnici,“ dodal.

„Skalici byla lepší na balonu, my jsme dobře bránili a čekali na brejky. Bohužel se nám nepodařilo žádnou naší akci dotáhnout do gólu,“ smutně řekl Mitáč. Stráži chybí kanonýr Radim Věchet, který se zranil v utkání proti libereckému Rapidu. „Začátek jara nám moc nevyšel, máme zě tří zápasů tři body. Důležité bude zvládnout domácí zapas proti Sedmihorkám a porazit další konkurenty v tabulce," dodal kapitán Stráže pod Ralskem.