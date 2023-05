Zasloužené vítězství 5:2 si na své konto připsali fotbalisté Stráže pod Ralskem, kteří doma v rámci okresního derby porazili Nový Bor. Jasně se tak ukázalo jarní rozpoložení obou účastníků krajského přeboru.

Stráž pod Ralskem zvládla derby, doma porazila Nový Bor. | Foto: Jiří Dozorec

Hosté šli sice rychle do vedení, domácí ale do poločasu třemi góly výsledek otočili.

„ Po třech prohrách jsme se vrátili na pohodovou vlnu, na které jsme se vezli v úvodních kolech jarní části soutěže a zaslouženě nadělili pětigólový příděl soupeři z Nového Boru. Prohrávali jsme, ale to nás nakoplo a do konce poločasu jsme byli jasně lepší. Za stavu 4:1 jsme trochu polevili, hosté snížili a měli tlak. Vše ale zakončil naší pátou branku Roll, který se trefil krásně ze 30 metrů. Povedený zápas,“ pochvaloval si Karel Knejzlík, kouč Stráže pod Ralskem, která je v klidu na osmém místě tabulky.

Nový Bor zůstává desátý. „Čekali jsme tlak domácích, jako v zápase se Studencem. A také to tak bylo. Po rohu jsme se dostali krásným gólem do vedení, ale po naší chybě jsme opět dostali laciný gól. Tím jsme domácí poslali na koně, my to naopak nezvládli v hlavách. Ke konci zápasu jsme se sice nadechovali k určitému snížení. Ale to už bylo pozdě. Navíc jsme dostali hřebík ze standardní situace a bylo po zápase,“ smutně pravil Petr Stromecký, novoborský fotbalista.