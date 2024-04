Nováčkova jízda za vítězstvím v západní skupině I.B třídy a postupem do I.A třídy pokračuje. I když tentokráte se rezerva českolipského Arsenalu nadřela. Na půdě druhého Jablonného vyhrála díky brance Hanla v nastavení 4:3.

I.B třída: Jablonné v Pod. - Arsenal Česká Lípa B 3:4. | Foto: Jiří Dozorec

„Věděli jsme, že nás v Jablonném nic lehkého čekat nebude. To se potvrdilo hned od začátku zápasu. Tatran poctivě bránil, kdy my jsme chodili do hodně zahuštěné obrany,“ řekl Tomáš Kucr, trenér Arsenalu Česká Lípa B.

Jeho tým v poločase prohrával 1:2, díky dvěma penaltám (obě proměnil kanonýr Kaňkovský), ale po změně stran vývoj utkání otočil. Jenže. „Jablonné dokázalo ještě ze standardní situace vyrovnat na 3:3. V nastavení se ale po rychlém protiútoku prosadil Tadeáš Hanl, na to už domácí nestihli reagovat. Kluci doslova vydřeli výhru, chválím za jejich nasazení a bojovný výkon až do poslední vteřiny utkání,“ dodal Kucr.

Jablonné bylo po velmi dlouhé době týmem, který sehrál s jasným suverénem soutěže vyrovnanou partii. Po zápase byl jeho trenér Jaromír Hetver zklamaný

„Před zápasem bychom bod brali všemi deseti. Z výsledku jsme zklamaní, ale předvedená hra a taktické plnění bylo zvládnuto velice dobře. Nemohli jsme si dovolit hrát s Arsenalem otevřenou partii. Takové zápasy bychom chtěli hrát pořád. Měřit se s nejlepšími týmy v soutěži. Děkujeme všem fanouškům, kteří dorazili a na závěr bych pochválil také všechny tři rozhodčí, kteří zápas řídili velice dobře,“ uznal Hetver.