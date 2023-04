Vysoké výhry Kamenice a Jestřebí znamenají, že oba celky z Českolipska se drží v popředí západní skupiny I.B třídy.

Kamenice (žlutá) porazila Dubnici zaslouženě 5:1. | Foto: Jaroslav Marek

Kamenice se na umělé trávě v České Lípě poločas trápila v koncovce a s Dubnicí prohrávala 0:1. Po změně stran ale nasázela pět branek a dokráčela k zaslouženému vítězství. „První poločas byl stejný, jako proti Ruprechticím. Měli jsme převahu, šance, ale prostě to tam nepadalo. Nedali jsme penaltu. Pak nám utekl dubnický útočník a my prohrávali. Něco jsme si řekli v kabině, minutu po začátku druhé půle jsme vyrovnali, rychle přišel druhý gól a bylo to naše. Dohromady jsme kopali tři penalty, ale proměnili jenom jednu. Celkově to ale bylo v naší režii, bylo to zasloužené vítězství,“ komentoval utkání Bohuslav Najman, kouč Kamenice.

„Viděl jsem to stejně. V první půli jsme měli obrovské štěstí, náš brankář tam pochytal hromadu šancí. Navíc zneškodnil dvě penalty, navíc mohl chytit i tu třetí. V kabině byla o pauze dobrá nálada, jenže hned na začátku druhého poločasu to Kamenice otočila a my už jsme nestíhali. Kamenice má velmi dobrý mančaft, hodně běhali a zaslouženě vyhráli,“ pravil Radim Věchet, útočník Dubnice, který dal jedinou branku hostů.

Jestřebí doma excelovalo, když jilemnického nováčka poslalo domů po debaklu 7:0. Přitom v prvním poločase nasázelo nebohým hostům šest kousků. Hattrickem se blýskli Karel Kaňkovský a Daniel Kýček.

„Minulý víkend jsme nehráli, ale nebylo to znát. Do pohody nás dostali dvě rychlé branky. Jsme rádi, že jsme udrželi čisté konto a dali sem branek. Spokojenost je na místě, jedeme dál. Chceme být do třetího místa,“ prohlásil Martin Žižka, kouč Jestřebí.

Na jaře dobře hrající Cvikov zatápěl Ruprechticím. Aktuální lídr tabulky ale vyhrál 2:1.„Dokázali jsme potvrdit jarní neporazitelnost a vyhrát na hřišti soupeře, který naposledy pokořil Doksy 5:2. Vedli jsme 2:0 a ve druhé půli navíc Feri neproměnil penaltu. Díky poctivému a odpracovanému výkonu jsme ze Cvikova přivezli tři body,“ uvedl tajemník ruprechtického Sokola Miloslav Cihlář.