„Když nedáte deset gólových šancí, tak nemůžete vyhrát,“ řekl zklamaný Zdeněk Baťka, kouč Skalice. Přes tři stovky diváků vidělo očekávanou převahu skalického výběru. Domácí dostal do vedení Pečenka, jenže v 51. minutě šel Bor do vedení 2:1. Remízu „zachránil“ v 57. minutě Frömmel.

Zdroj: UsteckaTV

„Trochu mi přijde, že hráči soupeře podcenili a neměli tu správnou koncentraci. V poločase jsme měli vést 5:1, místo toho pak prohráváme. Klobouk dolů před Broschinským a Kubešem. Opět dokázali, že umí hrát fotbal. I v jejich letech,“ přiznal skalický trenér.

„Měli jsme tam za stavu 2:2 velký tlak, ale nic jsme z toho nevytěžili. Je to pro nás ztráta dvou bodů. Hráči se mezi sebou znají, přišlo hodně lidí. Prostě mi přišlo, že se naši kluci tolik nesoustředili na fotbal. Musím ještě pochválit brankáře soupeře Pavla Blažka, kterého jsme tam vlastně zapůjčili. Chytil několik jasných gólů,“ připomněl.

„Nedá se nic dělat, teď pojedeme vyhrát do Chrastavy. To myslím smrtelně vážně,“ dodal Baťka.

FOTO, VIDEO: Arsenal si vyšlápl i na Most, má vítězný hattrick

Pro Nový Bor to je cenný bod, který ale na druhou stranu v jeho situaci moc neřeší. „Bod je samozřejmě s ohledem na vývoj utkání dobrý. Ale v naší situaci je to málo, moc jsme si v tabulce nepolepšili,“ řekl Stanislav Kouřil, trenér Nového Boru.

„Bylo to typické derby, nervózní. Skalice byla herně lepší, my jsme to nahradili bojovností a nasazením. Měli jsme také štěstí, domácí neproměnili řadu šancí. Nakonec jsme to ubránili,“ přiznal Kouřil, který pochválil výkon brankáře Blažka. „Je to zkušený kluk a právě ty své zkušenosti naplno prodal. Dařilo se mu,“ usmál se na závěr.