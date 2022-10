Ruprechtice – Jestřebí-Provodín 3:0 (0:0)

„Domácí vyhráli zaslouženě, my jsme měli zase problémy se sestavou. Velkým stínem utkání je těžké zraněné Komárka, který si na konci zápasu na staré umělce otočil kotník snad o 90 stupňů. Má přetrhané vazy, ani nevím, zda se k fotbalu vrátí,“ řekl Pavel Kolář, vedoucí Jestřebí.

Rapid Liberec – Vratislavice nad Nisou 1:1 (1:0)

„Z výsledku i předvedené hry jsem trochu zklamaný. První poločas jsme vyhráli 1:0, ale dobrou hrou to nebylo. V druhém poločase jsme zahodili tři nebo čtyři gólové šance a bohužel přišel trest v podobě srovnání soupeře. Nepadalo nám to tam, nedokázali jsme zakončit. Ta hra byla na obou stranách velmi podobná, byla tam spousta nepřesností, nekvality směrem dopředu. Jedna branka doma je málo. Ale je to mladý tým a určitě mají nárok na to, aby se to někdy nepovedlo. To se holt stává. Celkově jsem s průběhem soutěže spokojený, pořád se držíme v kontaktu se špičkou,“ hodnotí výkon mladého mužstva Rapidu trenér Pavel Jakubec.

Jablonné v Podještědí – Hrádek nad Nisou B 2:0 (1:0)

„Zápas se odehrával spíše ve středu hřiště, a tak v tomto utkání moc gólových příležitostí nebylo. První branka padla po dvaceti minutách, ale rozhodčí odpískal faul na gólmana soupeře a branka bohužel neplatila. O deset minut později jsme po přímém volném kopu konečně předvedli nečekanou rozehrávku a Jaromír Hetver křižnou střelou poslal náš tým do vedení 1:0. V závěru poločasu se ještě ukázal skvělými zákroky náš gólman Jarda Závůrka. Druhý poločas byl opět vyrovnaný, ale my jsme hráli trpělivě a nedovolili jsme soupeři žádnou šanci.

Zhruba deset minut před koncem soupeřův frustrovaný hráč Lanc nesmyslně sestřelil na půlce našeho hráče. Rozhodčí neváhal a vytáhl červenou kartu. V nastaveném čase pak Aleš Vytlačil krásně našel Standu Ptáčka a ten rozhodl zápas,“ řekl Aleš Kotek, hráč týmu Jablonného.

Jilemnice – Doksy 3:1 (0:0)

„Od první minuty to bylo vyhecované utkání, ale moji kluci soupeře tlačili tak, že po prvním poločasu jsme mohli vést o tři čtyři góly. Soupeř měl ale vynikajícího gólmana. Druhý poločas jsme trochu zaspali, dostali jsme gól a bál jsem se, že to kluky zase položí. Ale naopak se toho chopili a dali do toho všechno,“ konstatoval trenér domácích Josef Skalický.

„Při střídání jsem dopředu poslal mladého hráče Davida Richtera, který výkon ještě zvedl a rychle dal druhý gól. Na konci utkání jsme to rozhodli třetí brankou, ale mezitím proběhlo ještě několik našich šancí, které jsme mohli proměnit. Beru to vítězství jako odměnu pro kluky za to, jak tvrdě pracují při trénincích. Řekl jsem jim, že ta soutěž, kterou hráli je už pryč. Ale teď hrají soutěž, ve které už si nejezdí jenom kopnout, ale reprezentují i město Jilemnice. A to jim možná pomohlo si to srovnat v hlavě,“ doplňuje Skalický.

Karel Kapoun, vedoucí Doks hodnotil takto: „Sice je Jilemnice předposlední, ale hrála velmi dobře, důrazně. My jsme sice vedli, ale pak to domácí otočili a zaslouženě vyhráli. Teď nás čekají silní soupeři, ale rádi bychom nějaké body udělali.“

Nové Město pod Smrkem – FC Kamenice 0:4 (0:0)

„Chybí nám stále dva klíčoví hráči ze střední zálohy, zranění kapitán Jiří Lode a záložník Pospíšil. V první polovině jsme se ještě snažili a byli tam náznaky šancí. Podržel nás gólman Matěj Urban. Na začátku druhé půle jsme měli nadějný brejk, který jsme ale špatně vyřešili a z následného protiútoku jsme dostali gól na 1:0. To tým úplně zlomilo. Zbytek zápasu jsme jen dohráli a nechali jsme si dát další tři góly. Doufám, že příští týden už nastoupí kapitán a vrátí se i nemocný Matěj Nevečeřal. Snad se nám snad povede to zlomit. Musíme stůj co stůj bojovat,“ uvedl trenér poražených David Jalovičár.

Bohuslav Najman, trenér Kamenice k duelu řekl: „Jsem rád, že jsme i tady potvrdili dobrou formu z posledních zápasů. Už v prvním poločase jsme tam měli šance, ale bohužel jsme to špatně vyřešili. Po změně stran se povedla střídání, dali jsme čtyři góly a zaslouženě vyhrát. Doufám, že nám to vydrží. Ještě bych chtěl poděkovat našim fanouškům, kteří s námi jezdí na venkovní zápasy a fandí nám, i když se nám třeba nedaří.“