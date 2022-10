Chrastava - Košťálov/Libštát 3:1 (1:1)

„Jsem rád, že se nám dál daří, že jsme další překážku zvládli, ale je jasné, že pokud ztratíte v sezoně jen jednou za jednu remízu, tak je ten tlak na mužstvo zápas od zápasu větší a větší,“ uvedl trenér rozjetého chrastavského Spartaku Michal Kolčava.

„Bylo to zajímavé utkání, šli jsme do něho s obrannou taktikou, ale ta vzala za své hned ve třetí minutě. Domácí se po rohovém kopu ujali vedení, hlavičkoval osamocený Rozmajzl. A tím pádem jsme museli hru otevřít, ale to se nedařilo. My jsme se první čtvrt hodinu jen bránili. K obratu došlo po dvaceti minutách. Hra se vyrovnala začali jsme se prosazovat. Kopali jsme dva, tři nebezpečné rohové kopy. Z jednoho Cerman vyrovnal na 1:1. Ve druhé půli jsme chybovali v rozehrávce, opět Rozmajzl toho využil a dal druhou branku a dostal svůj tým do vedení. Pak jsme hru otevřeli, hrálo se nahoru, dolů. Do mnoha šancí jsme se ale nedostávali. Vrcholem naší smůly bylo, když v 63. minutě nastřelený centr do šestnáctky Kosina srazil do vlastní sítě,“ řekl kouč Košťálova Ivo Jiříček.

J. Bělá - Žibřidice 2:3 (1:2)

Za domácí hodnotil zápas vedoucí týmu Milan Poličanský: „Přijel k nám třetí tým tabulky a překvapení soutěže. I podle toho zápas začal. Hosté byli od začátku víc na balónu a vstřelili dvě branky. Měli jsme co dohánět. Snížit na 1:2 se podařilo Grebeníčkovi. Druhý poločas rozhodla 50. minuta. Domácí Buček šel sám na gólmana, ale trefil jen jeho. A naopak soupeř zvýšil na 1:3 a tím bylo rozhodnuto. Na 2:3 zvýšil opět Grebeníček, ale víc už se nám nepodařilo. V závěru se sice hrálo na jednu branku, ale vyrovnat se nám nepodařilo. Zaspali jsme začátek a to dnes rozhodlo. Byli jsme vyrovnaným soupeřem, v posledních dvaceti minutách i lepším. Jeden bod jsme si ale za výkon, hlavně ve druhém poločase, zasloužili. Bohužel se nám to nepovedlo.“

Loko Česká Lípa - Sokol Pěnčín 0:2 (0:1)

Fotbalisté českolipské Lokomotivy sice předvedli lepší výkon, než v minulých zápasech, na zkušený Sokol Pěnčín to ale nestačilo. Lokotka doma prohrála 0:2 a v tabulce je stále poslední.

„Hra ale byla daleko lepší, než v minulých kolech. Hlavně ve druhém poločase jsme byli lepší. Jenže Pěnčín je zkušený a potrestal obě naše chyby. Myslím si, že vyhrál šťastnější tým. My jsme měli své šance, ale bohužel se nám v koncovce nedařilo. Kluci ale k zápasu přistoupili daleko lépe. Pokud to bude pokračovat, tak věřím, že do konce podzimu nějaké body urveme,“ doufá Radek Novák, kouč České Lípy.

Semily - Rychnov 3:0 (2:0)

Za domácí hrající trenér Tomáš Mazánek k zápasu řekl: „Rychnov byl kvalitní soupeř. Naši kluci si zápas odmakali. Soupeř byl lepší na balónu, hrál a my dávali góly. Vítězství si ceníme, protože Rychnov se pohybuje ve vyšších patrech tabulky. Ale, když budeme i dál hrát jako tentokrát, tak to bude jen dobře. Máme před s sebou dva zápasy se soupeři, kteří jsou tak padesát na padesát, přibližně na stejné úrovni v tabulce jako my. Zpočátku soutěže se nám moc nedařilo. Měli jsme nějaké zraněné hráče, hráli méně zkušení, mladí kluci. Teď už si to trochu sedlo, druhý zápas po sobě jsme hráli ve skoro stejné sestavě. A to je potřeba, aby pokaždé nenastupoval jiný mančaft. Musíme zbývající utkání odmakat, odjezdit a pak si to sedne třeba úplně. Důležité jsou tři body za dnešní vítězství. Byl to náš poslední zápas doma, přišlo i dost fanoušků. Teď už nás čekají jen dvě utkání venku, nejprve v Krásné Studánce a potom ve Vesci.“

Za hosty asistent trenéra Ondřej Králíček: „Úvodních deset minut patřilo jednoznačně nám, přechod přes střed hřiště až k soupeřovu vápnu byl jednoduchý a během úvodu jsme minimálně třikrát zakončovali sami před brankářem, bohužel neúspěšně. Semilští vytěžili z dlouhého nákopu trestný kop, který po sérii dorážek uklidil do branky domácí Frolík. Ve 22. to bylo 2:0, kdy hráč Kohout využil nedůrazu hostů ve vápně a pohotově zakončil. V tu chvíli se hra vyrovnala. Ve druhém poločasu se po hrubé chybě v rozehrávce trefil opět Frolík. A bylo v chvíli bylo rozhodnuto. Domácí jednoduchým fotbalem kontrolovali stav utkání. Semily chtěly více a zaslouženě vyhrály.“