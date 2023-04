Důležitá bitva ze spodku tabulky se hrála na českolipské umělce. Domácí Lokomotiva přetlačila 3:2 Semily a vykročila tak pravou nohou na cestu za záchranou. Výhru Lokotce vystřelil v 91. minutě Pospíšil.

Lokomotiva Česká Lípa (žlutá) porazila Semily 3:2. | Foto: Jaroslav Marek

„Vyhrál šťastnější tým. My jsme měli dobrý začátek, vedli 1:0 a zahodili další šance. Pak se to srovnalo a Semily otočily. Naštěstí jsme to ve druhém poločase zvrátili ve svůj prospěch,“ oddechl si Radek Novák, kouč České Lípy.

Týmům, které hrají o záchranu, ubyl jeden soupeř. Těsně před startem jarní části se totiž z I.A třídy odhlásily Hejnice. „No, nejvíce na tom vydělaly právě Semily, které s nimi prohrály. Body se naopak odečetly nám nebo Bílému Kostelu. Jinak je to samozřejmě smutné. Myslím si, že to ale není překvapivé a rozhodně to nebude poslední tým, který bude muset řešit podobné problémy,“ dodal Novák.

Lokotka právě Semily v tabulce přeskočila, oba celky dělí dva body. Poslední je právě Bílý Kostel. „Smolné utkání, jsem zklamaný. Za stavu 2:1 jsme měli několik šancí a mohli domácí položit. Pak nám ale došly síly a Lípa to dokázala otočit. Teď mám volno, v dalším kole nás čeká derby v Bělé,“ sdělil Deníku Tomáš Mazánek, hrající trenér Semil.