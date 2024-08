Když fotbalisté České Lípy před dvěma lety vyhráli divizi a postoupili do třetí…

Lépe ale začal Rapid, který šel do vedení po čtyřech minutách. „Byla tam nešťastná penalta, kterou soupeř proměnil. Je pravda, že hosté začali aktivněji, deset minut jsme si nevěděli rady s jejich pohybem,“ přiznal.

Inkasovaný gól ale Mimoň nakopl. „Začali jsme hrát to, co v letní přípravě. Soupeře jsme přitlačili a kupodivu využívali naše šance. Byli jsme hodně produktivní, proměnili jsme tak 90 procent toho, co jsme si připravili,“ usmíval se Steinfest, jehož tým v poločase vedl 3:1.

Na hřišti ale hotovo nebylo, mladý tým Rapidu se po změně stran hnal za kontaktní brankou. „Chtěli jsme to samozřejmě udržet, hosté tam měli dvě velké šance. Vždy nás podržel brankář Mára Michálek. Jednou tam zlikvidoval střelu za vápnem přes chumel hráčů, pak tam reflexivně vyrazil střelu z desítky,“ pochválil kouč Mimoně svého strážce svatyně.

V 67. minutě šla navíc Mimoň do deseti, podivné vyloučení postihlo Filipa Foubíka. „Bylo to takové nedorozumění. Filip si myslel, že máme aut a ohýbal se pro míč. Pak se zarazil a dostal druhou žlutou kartu za zdržování,“ zakroutil hlavou.

„Zvládli jsme to i v deseti, dali čtvrtý gól a hosté to už jenom korigovali. Povedlo se nám dobře vykročit a já věřím, že v tom budeme pokračovat,“ dodal Marek Steinfest.