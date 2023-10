Rozpoložení zkušeného kouče lze pochopit. Ztratit takto rozehraný zápas, ve kterém už na tisíc procent počítal se ziskem tří důležitých bodů, to musí bolet…

„Je to obrovská škoda. Výhra byla tak blízko. Pokud by nás ten zkrat nepotkal, mohli jsme být v klidném středu tabulky. Takhle? Čekají nás poslední tři zápasy pravdy – v Bělé, doma s Pěnčínem a na závěr Studenec. Prověří nás druhý, první a šestý tým tabulky. Potřebujeme získat minimálně tři body, jinak budeme hrát na jaře o udržení,“ konstatoval trenér SK Žibřidice.

Žibřidická parta chtěla nechat zapomenout na výprask 1:9 v Rychnově. „Už ani nebudu opakovat, že jsme se nesešli v ideálním složení. Opět mi hráči chyběli, ani jednou od začátku sezony jsme nehráli v kompletním složení. Přesto jsme chtěli odčinit debakl z minulého týdne, což se nám povedlo, ale bohužel jen na 50 procent. První poločas byl famózní, mohli jsme dát i o dva góly víc a mít náskok 5:0,“ prohlásil Broschinský.

Tím ale pozitiva končí.

„Nevím, co se stalo pak. Byla to změna jako mávnutím kouzelného proutku. Klukům jsem v poločase říkal, že Mimoň nepřestane hrát a třebaže jsme inkasovali na 1:3, tak jsme rychle přidali čtvrtý gól a zápas měli po hodině hry pod kontrolou. Pak však nastal zlom, kdy jsme nedali penaltu, hosté snížili na 2:4, my jsme nedali gól, když jsme šli v brejku samy na bránu a hosté naopak zase skórovali. Nevím, co se v těch posledních deseti minutých na hřišti stalo. Nechci říct, že se na to kluci vykašlali, sešlo se toho víc a Mimoň byla všude dřív, byla rychlejší, důraznější,“ konstatoval žibřidický kouč.

To Mimoň brala remízu 4:4 a cenný bod ze hřiště soupeře všemi deseti. „Před zápasem jsem klukům říkal, že bych tady chtěl navázat na naše poslední výkony a získat bod. V poločase to vypadalo hodně špatně. Kluci se ale vzchopili a makali,“ usmál se Marek Steinfest, kouč Mimoně.

PODÍVEJTE: Další krach Skalice. Musíme se z těch s*aček dostat, říká Baťka

První poločas byl pro jeho partu hodně nepovedený. „Domácí mají sílu v útoku, Stromecký s Koubou nám dělali velké problémy. V kabině jsem klukům říkal, že to bude o kontaktním gólu. Přežili jsme penaltu, ale za stavu 1:4 jsem si říkal, že to je v háji. Pak jsme ale dali druhý gól, kluci začali cítit krev a šli po ní. Měli jsme parádní desetiminutovku, díky které jsme vyrovnali,“ pokračoval Steinfest.

Branku na 4:4 zaznamenal zkušený Tomáš Feher (ročník 1978), který šel na hřiště v 58. minutě. Mimoň navíc od 85. minuty hrála bez vyloučeného Berana. „Klidně to mohlo skončit 9:3 pro domácí, na kdyby se ale nehraje,“ dodal Steinfest.