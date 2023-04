Utkání, ve kterém padly dvě červené karty, nakonec rozsekl v 92. minutě železnobrodský fotbalista Dominik Plhal. „Výsledek nás samozřejmě mrzí. Prvních dvacet minut byl lepší soupeř a šel zaslouženě do vedení. Pak dostal jejich Kysela červenou. Vycítili jsme šanci, ovšem hosté dobře bránili,“ pravil trenér Mimoně Marek Steinfest.

„Pro nás to byl klíčový zápas, bodově jsme nebyli daleko od sebe. To vyloučení nám utkání hodně zkomplikovalo. Mimoň byla více na míči, my jsme ale hráli dlouho zodpovědně,“ pochvaloval si Milan Mayer, kouč Železného Brodu.

V 70. minutě ale defenzivu hostů překonal Patrik Matušek. Mimoň chtěla víc, hrála až do konce na vítězství. Vysunuli jsme jednoho obránce do útoku a nechali ho tam do konce zápasů. Brod hrozil z rychlých brejků, nás několikrát podržel v brance skvěle chytající Mára Michálek. Bohužel, v nastavení jsme udělali chybičku ve středu hřiště, kterou hosté potrestali,“ litoval domácí trenér.

„Všichni hráli dobře, výborně ovšem zahrál Tomáš Kotlár. Měl tam několik průniků a připravoval jednu šanci za druhou. Nakonec nahrál na vítěznou branku. V tabulce se nám lépe dýchá, je to vzpruha do další zápasů,“ dodal Mayer.

Mimoni hodně chybí zraněný Filip Foubík, klíčový hráč týmu z Českolipska. „Na stoperu hraje Tomáš Feher, Suprový hráč, který ale má svůj věk. Odehraje hodinu a pak už se hlásí o střídání. Jinak nám tam chybí kvalita. Já ani nechci, aby to viselo na starších hráčích, je potřeba dát prostor mladým,“ dodal Steinfest.