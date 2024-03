„Věděli jsme o kvalitách soupeře. Za mě je to tým, který předvádí v I.A třídě nejhezčí fotbal. Na podzim jsme tam prohráli 1:5, takže jsme se na to připravili. Hlavně jsme nechtěli dostat gól. V prvním poločase se nám to povedlo, soupeř byl ale lepší, byl více na míči a měl více šancí. Od nás tam měl jednu velkou Zdenda Pekař, jeho střela ale jen těsně minula tyč hostující branky," popsal první poločas Marek Steinfest, trenér Mimoně.

Roman Passian, trenér vítězného Rozstání, byl s přístupem domácích mírně rozladěn. „Mimoň moc hrát nechtěla a hlavně první půly se “zabarikádovala” před svým vápnem. Dobývání nám dělalo docela problémy, i tak jsme si vypracovali tři, čtyři slušné šance, ale bez kvalitního zakončení," zakroutil hlavou.

Po změně stran už začaly padat i branky. Tady se v hodnocení oba trenéři značně rozcházejí.

„Po změně stran jsme to trochu otevřeli a bylo to koukatelnější fotbal. Oba týmy chtěly první gól. Další šanci měl Zdenda Pekař, sám na brankáře šel Honza Beranů, ale dal mu to přímo do náruče," litoval Steinfest.

„Bohužel přišla naše začátečnická chyba. Házeli jsme aut dozadu, místo dopředu. Soupeř nám tam zavřel, dostal se do vápna, kde přišel náš faul a penalta. Tu Rozstání proměnilo," pokračoval kouč Mimoně. „Snažili jsme se o vyrovnání, šance byly, ale bohužel. Hosté nám pak do otevřené obrany dali druhý gól a bylo hotovo. Celkově vyhrálo Rozstání zaslouženě, aktuálně má prostě kvalitnější tým," dodal.

Nový Bor dostal pěkný ranec. Kdy nastoupí posila, která kopala ve Spartě?

„Druhý poločas se změnil v “holomajznu” a místo kvalitního fotbalu jsme se s Mimoní přetahovali o každý metr hřiště. Naštěstí se projevila naše kvalita a dvěma góly jsme utkání do vítězného konce. To co jsme, nedali za stavu 2:0 pro nás je zarážející. Po druhém gólu Mimmoň úplně otevřela hru a my jsme za posledních deset minut, doslova zazdili tři tutovky při přečíslení 3 na jednoho, nebo dokonce dva na nikoho, jednu gólovku si vypracovala i Mimoň, takže utkání mohlo skončit klidně 1:6 nebo 1:7," zdůraznil Passian.

„No, vítězství se počítá, příštím zápase ale očekávám lepší výkon, hlavně protože, nám utkání s kvalitnějšími soupeři sedí více. Mimoni přeji záchranu, mají kvalitní zázemí, pěkné hřiště i zajímavé mužstvo," vysekl Passian na závěr hezké sportovní gesto.