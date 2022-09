Chrastava udolala Krásnou Studánku brankou Kratochvíla z 66. minuty.

„Myslím, že diváci viděli atraktivní utkání plné emocí a zajímavých momentů. Možná tam mohlo být víc fotbalu, ale to je vždy těžké na malém hřišti ve Studánce. Řekl bych, že jde o zasloužené vítězství, o ten jeden gól jsme byli lepší. Zápas byl dlouho vyrovnaný, domácí měli za celý zápas dvě vyložené šance, nám zase sudí neuznal jeden gól. Jediné, co mě mrzí je, že jsme v závěru, kdy jsme měli několik dobrých příležitostí, nedokázali utkání rozhodnout dřív. Výhry si ale cením, v tak silné sestavě, prakticky kompletní, bez zranění, Studánka za poslední roky nebyla,“ řekl Michal Kolčava, kouč Chrastavy.

Rozstání - Hejnice 3:4 (2:3)

Zajímavý souboj nabídlo střetnutí Rozstání s Hejnicemi. Domácí nováček, postupující z I. B třídy, hostil odpadlíka z krajského přeboru, hosté se ale na výhru pořádně nadřeli. „Žádný takový rozdíl v kvalitě tam vidět nebyl. Sice jsme prohrávali už 0:3, ale povedlo se nám srovnat. Bohužel jsme se nechali hloupě vyloučit, pak přišla druhá červená karta, i když ta už byla hodně přísná, ale prostě byla, nicméně soupeř si stejně v devíti téměř nic nevytvořil. Měl jedinou standardku, ze které nám ale bohužel dal gól, takže jsme si to prohráli sami svou nedisciplinovaností,“ řekl trenér Rozstání Roman Passian.

Semily - Lokomotiva Česká Lípa 6:2 (4:0)

Jako noc a den. Minulý týden Lokomotiva přejela Rozstání, teď naprosto vyhořela v Semilech.

„Dělali jsme hrozné chyby, přístup hráčů byl daleko odlišný, než minulý týden. Semily vyhrály zaslouženě, já na našem výkonu nemůžu najít jediné pozitivum. Do příště prostě musíme ten přístup změnit, jinak se to nezlepší,“ kroutil hlavou Radek Novák, českolipský kouč.

„Do zápasu jsme šli s vysokým odhodláním připsat si první mistrovské body. Nasazení hráčů tomu odpovídalo, naše vítězství je naprosto zasloužené. Důležité pro výsledek zápasu bylo i to, že se nám vrací hráči, kteří nemohli doposud nastupovat ať už ze zdravotních nebo jiných důvodů,“ podotkl Tomáš Mazánek, trenér Semil.

Vesec - Bělá 0:2 (0:1)

První porážku utrpěl nováček z Vesce, který nestačil na zkušenou Bělou.

„Soupeř vyhrál zaslouženě, byl o chloupek lepší. My měli šance, za stavu 0:0 jsme trefili břevno, gól jsme asi dát mohli, bylo by to dramatičtější, nicméně oni šance využili, my ne. Jinak to ale bylo vcelku vyrovnané, před pěknou diváckou kulisou, soupeř byl silnější na míči a byl na nás velice dobře připravený. Nepodcenili nás jako nováčka, věděli přesně, co chtějí hrát, a takticky to zvládli skvěle,“ pochválil kvalitu soupeře Josef Háza, vesecký předseda.

„Sestavu jsme měli kompletní, šancí jsme měli víc než domácí. Jinak ale utkání bylo vyrovnané. Kdo dá gól, vyhrál. Ohlasy byly takové, že na podzim tam ještě lepší mužstvo, než jsme my, zatím nehrálo. To mě potěšilo,“ usmíval se Milan Poličanský, vedoucí Bělé.

Sokol Pěnčín - Žibřidice 3:4 (2:1)

Žibřidický nováček prohrával po hodině hry 3:1, přesto utkání parádně otočil a vyhrál 4:3.

„Podařil se nám krásný obrat během šesti minut, ale jinak v celkovém kontextu to byla zasloužená výhra, myslím, že jsme byli o kousek, o ten jeden gól, lepší. Bylo to pohledné utkání, které se divákům muselo líbit, padlo sedm branek. Této výhry si dost ceníme, Pěnčín je kvalitní soupeř a řekl bych, že snadno se tam nebude hrát nikomu,“ mnul si ruce Antonín Toločko, manažer Žibřidic.

Rychnov - Košťálov Libštát 1:5 (0:3)

Bez překvapení. Domácí Rychnov čeká na první body a proti rozjetým hostům neměl šanci. Košťálov se dostal do čela tabulky.

„Měli jsme obrovskou chuť, v týdnu jsme velice dobře trénovali. Ale skutečnost byla jiná. Hráli jsme na tři stopery, hodně ofenzivně. Ale máme nedostatky. Soupeř byl lepší, ale ne zase o tolik. Máme málo hráčů, je to znát. Moje zkušenost je, že první rok vládne eurofie a nováčkovi v soutěži se vždycky daří. A tak to bylo s Rychnovem. Druhý rok se ukáže, jestli vydrží nebo ne. Uděláme všechno proto, abychom vydrželi,“ burcuje domácí trenér Miroslav Procházka.

„Nám hodně pomohlo, že už ve 4. minutě po brejku dali branku, skóroval Patrik Holovič. To domácí trochu zaskočilo, ale měli územní převahu a především měli střed hřiště, tam jsme se nemohli dostat. Hráče chválím, spíš, nežli bič. Prý někdy až moc často. Ale když hrajou takhle, tak na co bič,“ zasmál se Ivo Jiříček, trenér Koštálova.