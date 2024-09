„Je to už obehraná písnička. V poločase jsme klidně mohli vést o tři, čtyři góly, místo toho jsme ho prohráli 1:2,“ začal s hodnocením skalický kouč.

Trápí ho hlavně obranná fáze, za poslední dva zápasy Skalice inkasovala pět branek. „Hrajeme to v obraně jak naivní žáci. Soupeř naše chyby trestá. Prostě na nás leží určitá deka. A je asi větší, než jsem si myslel,“ zakroutil hlavou.

Chrastava udeřila po špatném dostoupení hostujících hráčů, vyrovnání obstarala střela Halbicha a dorážka Frömmela. Jenže. „V první nastavené minutě prvního poločasu jsme dostali gól, kdy tam byli dva domácí hráči v třímetrovém ofsajdu. Potvrdili mi to nezávislí diváci. Na lajně byl rozhodčí důchodového věku, pak se nemůžeme divit, že nestíhal,“ pokrčil Baťka rameny.

Promluva v kabině nepomohla, Skalice vstoupila do druhého poločasu velmi špatně. Po hodině hry Chrastava udeřila po standardní situaci a s hosty bylo zle. „Poté jsme konečně začali hrát. Hru jsme zjednodušili, začali hrát na tři útočníky, oživili to střídající hráči Pepa Zeman, Milan Lakatoš a Tonda Stejkal. Dostali jsem Chrastavu pod tlak,“ zdůraznil.

Na 2:3 snížil David Halbich, ten samý hráč pak v nastaveném čase proměnil penaltu, když potrestal faul na svou osobu. „Domácí to samozřejmě nesli hodně nelibě. Červenou kartu tam dostal Lukáš Plechatý. Nechápal jsem si, co si takový mladý hráč dovolil k rozhodčím. Celkově některé chování hráčů Chrastavy bylo za hranou. Tohle se jim nebude líbit, ale za mě je tohle nejslabší chrastavský tým co pamatuji,“ zlobil se.

Baťka po delší době také zkritizoval výkon rozhodčích. „Byli to rozhodčí z Hradce Králové, prý pískají divizi. Sám víte, že jsem se k rozhodčím dlouho nevyjadřoval, ale tohle bylo něco. Utíkalo jim spousta zákroků, které měly být minimálně na žlutou. Nevím, co jim tam delegát Petr Diringer napsal, ale jestli takhle pískají v divizi, tak není těžké si udělat obrázek, co se tam děje,“ mávl rukou.

Skalice po čtyřech kolech posbírala sedm bodů, herně to ale stále dře. „Nevím, proč na nás ta deka leží. Na jaře jsme šance, které si teď vytváříme, s přehledem dávali. Měli jsme tam krásné rohy nebo standardní situace, ale nedokážeme to tam dotlačit. To nás prostě ubíjí. Bohužel se to trošku na hráčích projevuje, někteří si přestávají věřit. Navíc nejsme kompletní. Teď máme doma Košťálov, který nemá co ztratit. Věřím, že to konečně zlomíme,“ dodal Zdeněk Baťka.