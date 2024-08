Ten očekával přeci jen jednodušší průběh, hosté ho překvapili. „Myslím si, že naše výhra je zasloužení, měli jsme přeci jen více ze hry. Soupeř mě ale překvapil, byl běhavý a hrál dobře. Ve druhé půli už ale zaostával, my hodně tlačili. Tři minuty před koncem jsme šli po zbytečném zkratu Patrika Bednáře do deseti. Ale ani to nás nezlomilo,“ zdůraznil.

Tři body se počítají, přesto Štummer ví, že vady na výkony by se rozhodně našly. „Kluky musím pochválit za to, že jsme to v závěru zvládli i v deseti lidech. Ale jinak mě přišlo, že jsme byli nervózní a báli se více držet míč. Naštěstí jsme to urvali,“ usmál se.

Staré Splavy doma dostali lekci z produktivity a podlehli Nové Vsi u Liberce 3:6. „No, vyhrál produktivnější týmy. My jsme kromě tří branek nastřelili břevno, tyč. Za stavu 0:0 jsme tam měli dvě obrovské šance. V prvním poločase to byl náš marný boj se skvělým brankářem soupeře,“ přiznal Oldřich Beránek, vedoucí Starých Splavů.

Domácí ještě dokázali smazat dvoubrankový náskok hostů a vyrovnali na 2:2. Přesto Novou Ves, která v létě hodně posílila, nezlomili. „Hattrick nám dal Lukáš Kouba, který ještě minulou sezonu hrál v Žibřidicích I.B třídu. Já si z toho ale hlavu nedělám. Naši kluci nehráli špatně, ale prostě narazili na soupeře, který je převýšili,“ dodal.

V okresním derby se v Lindavě, kam dorazila českolipská Lokomotiva, zrodila remíza 1:1. Domácí Dynamo bylo blízko třem bodům, hosté vyrovnali v 87. minutě. „Ta remíza je spravedlivá, Lokotka má kvalitu a věřím, že dokáže pozlobit všechny soupeře. Na druhou stranu mě to mrzí, vítězství bylo blízko. V první půli jsme byli lepší, ve druhém nás Lokotka mačkala. Mrzí mě, že jsme ztratili body na domácí půdě. Zase nás trápilo proměňování šancí,“ pokrčil rameny Lukáš Havlas, kouč Lindavy.

Dalším okresním zástupcům se nedařilo. Doksy prohrály v Krásné Studánce 1:3, Cvikov pak prohrál v Hodkovicích vysoko 0:5.