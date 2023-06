„Tam to byl vyrovnaný zápas. V první půli jsme spálili několik dobrých šancí. Pak přišlo vyloučení Kalendy. Brod se začal tlačit dopředu, měl převahu, kterou přetavil ve vedení. My se oklepali, vyrovnali a ještě jsme to klidně mohli zvrátit na naší stranu,“ řekl Petr Stromecký, zkušený útočník Nového Boru.

O týden později pak doma přejel Frýdlant 4:0 a po dlouhé době potěšil své fanoušky. „Soupeř hrozil hlavně ze standardních situacích. Byli jsme na to připraveni a zvládli to na výbornou. Dostali jsme se celkem brzy do vedení a postupně přidali další krásné branky,“ pokračoval Stromecký, který v závěru jasně odpověděl na otázku, co Bor zlepšil oproti předešlým zápasům. „No, nic,“ dodal s úsměvem.