Fotbalisté Nového Boru se po debaklu v Pěnčíně chtěli doma rehabilitovat. To se ale vůbec nepovedlo. Tým z Českolipska na vlastním hřišti dostal od Sedmihorek čtyři góly. Navíc měl ve 48. minutě dva vyloučené hráče.

Fotbalisté Nového Boru doma podlehli Sedmihorkám 0:4. | Foto: Jaroslav Marek

Obě červené byly za protesty směrem k rozhodčímu a přišly v době, kde se utkání lámalo. Druhou žlutou a následně červenou dostal v 41. minutě Michal Třešňák. Druhé vyloučení přišlo v 48. minutě, kdy šel předčasně pod sprchy kapitán Jan Broschinský. Vzápětí proměnil hostující Randák penaltu, díky které zvýšil na 2:0. Po zbytek utkání už oslabení domácí nemohli vzdorovat.

„Zápas nám bohužel opět výsledkově nevyšel, ale musím, říct, že do určité situace nebo spíše určitých situací, které během utkání nastaly, jsme plnili, vše co jsme si řekli. Bohužel zmíněné situace zápas výrazně ovlivnily,“ stručně pravil právě Jan Broschinský.

Novoborští na jaře urvali pouhé tři body, v tabulce je na desátém místě. „Bohužel se nám od začátku jara vůbec nedaří. Čím to je? Nedokážu říct. Snad se z toho brzo dostaneme a přijde i nějaký výsledek,“ doufá Broschinský.

To hosté využily zaváhání Hrádku na Nisou a poskočily na druhé místo krajského přeboru. Na první FC Pěnčín ztrácí dva body. „Výsledek je samozřejmě dobrý. Herně to tak skvělé nebylo, hráli jsme třetí zápas v deseti dnech. Pohybově to nebylo ono. Utkání se zvrhlo ve verbální útoky domácích fotbalistů, bylo to nesmyslně vyhrocené. Jsem rád za tři body a že se nikdo nezranil,“ hodnotil utkání trenér Sedmihorek Pavel Šafář.