V derby zápase začal lépe Nový Bor, který rozhodně předvedl jeden z nejlepších jarních výkonů. Do vedení ho dostal Stromecký. Jenže těsně před poločasem vyrovnal skalický kapitán Hauer, v 62. minutě pak z penalty rozhodl hostující Kotek.

„Celkem dobře jsme dělali to, co jsme si v kabině řekli a konečně to trošku z naší strany vypadalo. Skalice měla určitě více míč na svých kopačkách, my jsme zase měli více gólových šanci, dvakrát jsme trefili tyč, možná by zápasu slušela více remíza, ale nedá se nic dělat. Myslím, že když budeme hrát takhle, tak už musí přijít dobrý výsledek,“ věří Jan Broschinský, kapitán Nového Boru.

„Za výhru jsem moc rád. Měli jsme štěstí, dvakrát nás zachránila tyč. Myslím si, že jsme byli o ten gól lepší. Tak trochu jsme využili euforie z poháru. Tři body jsou dobré,“ pravil Zdeněk Baťka, kouč Skalice.