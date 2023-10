Omlazení kádru Nového Boru. A to veliké. Ano, o tomhle už jsme několikrát psali. Proti…

„Hrajeme teď ve velké euforii. Dáváme hodně branek, máme hodně ofenzivní sestavu a taktiku. Vychází nám to. Ale zase to není tak, že bychom měli devět šancí a dali devět branek. Hodně toho zahodíme. Rezervy Hrádku jsme se báli, ale zase nám pomohla poměrně rychlá branka a zase to tam napadalo,“ usmál se Tomáš Kucr, jeden z českolipských trenérů.

Zajímavé porovnání mají Staré Splavy, které nejprve v dohrávce prohrály v České Lípě 0:9, aby za pár dní doma sekly 4:2 druhé Hodkovice nad Mohelkou.

„Na Arsenalu jsme hráli do třetího gólu, pak to kluci vypustili. Pokud bude pokračovat v tomto složení, myslím si, že soutěž jasně vyhraje. Je vidět, že tady můžeme porazit druhý tým, ale prohrát s posledním. Výjimkou je právě Česká Lípa,“ přiznal Oldřich Beránek, vedoucí Starých Splavů.

Jako poslední sílu aktuálního lídra I.B třídy poznal Hrádek nad Nisou B. Ten šel do vzájemného duelu ze čtvrtého místa se šesti inkasovanými góly. Výsledek? Arsenalu B podlehl doma 1:7.

„Arsenal byl pro nás zatím nejtěžší soupeř, na kterého jsme narazili, jsou kvalitativně někde jinde. Rozhodla jejich úžasná produktivita. Zatímco oni skórovali skoro ze všeho, do čeho kopli, my jsme ze čtyř pěti šancí využili jednu,“ řekl z trenérského štábu hrádecké juniorky Tomáš Svoboda s tím, že další tři tutovky chytil domácí brankář Michal Rob.

Statečný boj proti lídrovi bez odměny. Zraněná opora se o tým nebojí

Tým, který se před sezonou do krajské soutěže posunul z okresního přeboru, prohrál pouze jednou a to 2:3 v Doksech. „Tam jsme naopak špatně začali a prohrávali 0:2. Domácí pak už ani fotbal hrát nechtěli a zdržovali. Jakmile měli možnost, už leželi. Postupem času to nebylo o fotbale," zakroutil hlavou trenér Arsenalu B.

Českolipská rezerva si pochvaluje spolupráci s třetiligovým A týmem. „Je to zápas od zápasu. Ale zatím si kluci, co nemají v áčko tolik prostoru, chodí s chutí zahrát. Máme to dobře nastartované, takže bychom rádi po podzimu byli první,“ má jasno Kucr.

Na jeho tým ale čekají ještě těžké zápasy. V dalším kole hraje s kvalitní Kamenicí, kalendářní rok zakončí bitvou proti Hodkovicím.

„Občas nás trápí venkovní zápasy, kde není dobrý trávník. Čeká nás ještě Lindava, kde není dobré hřiště. Tam to bude o bojovnosti,“ dodal Kucr na závěr.