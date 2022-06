„Výsledek vypadá sice jasně, ale zase až tak jednoduché to nebylo. Zklidnili jsme se až po druhém gólu. Od začátku jsme byli jednoznačně lepší na balónu. Hráli jsme jenom my. Ale v prvním poločase jsme zahodili takové čtyři polo šance a to jsem byl hodně naštvaný, protože to z naší strany mělo být lepší. Ve druhé půli jsme už ale kralovali. Domácím docházely síly. Ale, dokud žili, byli důrazní a nepříjemní. Bylo to pro nás zasloužené vítězství a každého takového úspěchu si vážíme. Pro nováčka soutěže to je určitě úspěch. A když ho ještě podtrhneme druhým místem v krajském přeboru, tak budeme moc rádi,“ pochvaloval si Zdeněk Bryscejn, trenér Velkých Hamrů B.

Jeho protějšek litoval porážky, přesto výkon svých svěřenců pochválil.

„Prohráli jsme, ale před klukama prostě musím smeknout. Bojovali, rvali se, chtěli vyhrát. Od začátku jsme sice tahali za kratší konec, přesto jsme skoro hodinu drželi krok. Bohužel jsme prostě odešli fyzicky. Hosté byli nabušení, asi měli posily z divizního áčka a měli hodně lidí na střídání,“ konstatoval Jan Broschinský starší, kouč Nového Boru.

Jeho tým inkasoval tři branky v rozmezí 17 minut. „Za stavu 0:1 tam měl obrovskou šanci Džavik, ale samostatný nájezd neproměnil. Přesto si myslím, že se utkání muselo divákům líbit. Pokud budeme hrát takhle v sobotu proti Desné, tak se o výsledek bát nemusím,“ dodal s úsměvem.

Hosté po skončení utkání převzali trofej pro vítěze poháru a mohli začít slavit.

„Žádnému B týmu v historii poháru se nepodařilo tuto soutěž vyhrát. Vážíme si toho. Pro naši druhou skupinu hráčů, jak mi říkáme béčku, to je velký vrchol. My jsme před třemi roky vyhráli pohár s A týmem a teď se nám to podařilo s béčkem. Chceme sezónu dotáhnout do úspěšného konce, musíme zvládnout zbývající zápasy. Pak to bude pro nás sezóna, jakou v Hamrech ještě fotbal nezažil. Když to takhle vyjde, tak určitě připravíme nějakou oslavu. Pohár jsme do Jablonce přivezli a s ním taky výhru padesát tisíc korun,“ přiznal Josef Hnídek, prezident FK Velké Hamry.

FC Nový Bor - Velké Hamry B 0:3 (0:0)

Branky: Žitka, Vosecký, Mihálík. R: Nešněra - Paulus, Marek. ŽK: Vomáčka - P. Javůrek. Diváci: 300.

Nový Bor: Svoboda - Pokorný, Verner, Broschinský, Šimoník (53. Devátý), Džavik, Havlík (75. Svoboda), Vomáčka, Třešňák (75. Král), Konečný (70. Kalenda), Stromecký.

Velké Hamry B: Masařík - P. Javůrek, Macháček, Janda (16. Jeřábek), M. Javůrek, Šohaj, Zounek, Žitka, Syrovátka (53. Vosecký), Hrušovský (61. Hušek), Štovíček (46. Mihálík).