Pojďme ještě na hodnocení minulé sezony, ve které jste skončili v I.A třídě na pátém místě. Jaká podle vás byla?

Samozřejmě jsme chtěli skončit co nejvýš a pokusit se hrát o postup. První Dobroměřice rychle všem odskočily. My jsme doplatili na to, že s celky, které skončily v tabulce nad námi, jsme měli špatnou bilanci. Na druhou stranu jsme měli více bodů, než rok předtím. Následně se naskytla šance přejít do krajského přeboru na Liberecku. V tamní I.A třídě pak nikdo další postoupit nechtěl, takže se to nabídlo nám. Samozřejmě je lepší si postu vykopat, přesto jsme se rozhodli tuhle šanci využít. Máme z nové soutěže respekt.

Letní příprava se blíží do finiše. Jak vůbec probíhala?

Začali jsme v první polovině července, trénovalo se třikrát týdně. Účast hráčů je dobrá. Tréninky byly postavené na vyšší soutěž, takže byly určitě tvrdší, než minulou sezonu. K tomu máme nového trenéra, Miloslava Šulce.

Prozradíte nám o něm něco víc?

A tým trénoval jeho děda a také jeho otec. Navazuje tak na rodinnou tradici. Nahradil Vláďu Zemana. Míla bude mít stejně pravomoce jako Honza Plachý. Já jsem za nimi a snažím se pomáhat.

Co přátelské zápasy?

Letní příprava je krátká, takže jsme sehráli dva zápasy. Nejprve jsme porazili 4:1 Junior Děčín, který byl předtím na soustředění. V první půli nasadil A tým, po změně stran béčko. Generálku jsme sehráli v Jílovém, kde jsme prohráli 3:4.

Snažili jste se nějak posílit váš hráčský kádr?

Chtěli jsme posílit útok, takže jsme přivedli zkušeného Petra Stromeckého. Nadále jsme potřebovali vyřešit post brankáře. Petr Janda už chodí jenom v případě nouze. Máme Jirku Nejedlého, který skončil v dorostu. Nemá tolik zkušeností a nechtěli jsme, aby to bylo všechno jenom na jeho bedrech. Ze Smržovky jsme tak udělali Jakuba Štětkáře. Vyrůstal v jabloneckém dorostu, pak byl také ve Velkých Hamrech. Proti Děčínu chytal velmi dobře.

Budete se ještě snažit kádr rozšířit?

Vrací se nám několik hráčů po zranění. Takový Milan Polák se vrací po operaci kolene. Jinak ještě odešel Šindelář do Jiřetína pod Jedlovou. Určitě bychom chtěli kádr doplnit o jednoho, dva hráče. Je ale těžké dostat někoho k nám. Třeba hráči, co vyšli z varnsdorfského dorostu, jdou do Vilémova.

Jaké ambice budete mít v krajském přeboru?

Vezmu to od začátku, máme hodně zajímavé rozlosování. Z prvních šesti zápasů hrajeme hned pětkrát doma. S Frýdlantem jsme si vyměnili pořadatelství, mají hřiště v rekonstrukci. A do toho máme ve středu vložené kolo, kdy hrajeme doma derby s Vilémovem. Takže pro nás bude hodně důležitý vstup do sezony. Pokud bychom to nechytli, tak se to bude těžko dohánět.

Hádám, že hlavním cílem je tedy záchrana?

Chceme se udržet. Vlastně ale nevíme, co čeho jdeme. Jsou tam tři, čtyři silné týmy, které mají ještě vyšší úroveň, než na krajský přebor. Bude také záležet na zdraví našich hráčů.

To středeční vložené kolo řada týmů kouše hodně těžce. Vy jste ale spokojení, ne?

Určitě. Jsme rádi, že budeme hrát doma a navíc s Vilémovem. Mohlo by být krásné počasí, je to určitě lepší, než hrát v půlce listopadu. Navíc se to nebude krýt s jinými zápasy v okolí, takže by mohlo přijít hodně diváků. Odvetu ve Vilémově navíc hrajeme 14. června. To je také dobrý termín.

V jaké kondici je aktuálně šluknovský fotbal?

Pokud máme všechny hráči zdravé, tak jsme v pohodě. Týká se to i B týmu. V mládeži máme všechny kategorie. Starší žáky máme spojené s Lipovou, dorost s Jiříkovem. Letos přihlásíme pouze jeden dorost, to nás mrzí. Jak už jsem řekl, je prostě problém sehnat někoho z okolí. Proto musíme koukat dál. Proto jsem rád, že se nám podařilo sehnat kvalitního brankáře a útočníka.

Libor Sklenář, manažer Vilémova, si postěžoval na německé kluby, které mu přebrali dva klíčové hráče. Jaké s tím máte zkušenosti ve Šluknově?

V minulosti nám tam odešla řada hráčů. Je to špatné, nespravedlivé. Německé kluby vám za hráče nemusí nic platit. Vy je vychováte, nebo je odněkud koupíte a oni vám pak odejdou zadarmo. Navíc klubům z Německa nemůžeme konkurovat po finanční stránce. My se tady snažíme hrát pro zábavu a mít tady partu. Rozhodně nechceme dělat tým, který je závislý na penězích.