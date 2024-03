PODÍVEJTE SE: Přihnal se silný vítr a déšť. Tím fotbal ve šlágru umřel

Byl to souboj o třetí místo. Ten, kdo by uspěl, by zůstal v kontaktu s čelem tabulky. Očekávaný šlágr na úvod jara mezi Skalicí a Velkými Hamry B ale skončil bez branek.

Skalice (modrá) doma remizovala 0:0 s Velkými Hamry B. | Foto: Jaroslav Marek

„Ve druhém poločase přišel silný vítr a déšť. Tím fotbal vlastně skončil,“ povzdechl si Zdeněk Baťka, kouč Skalice. „Je těžké sestavit sestavu, když se zápasy hrají současně. Máme nějaká zranění a angíny, takže sestavit tým bylo personálně náročné. Na lavičce byli jenom dorostenci. Remíza je dnes slušný výsledek, kluci to zvládli dobře,“ řekl k zápasu Zdeněk Bryscejn, trenér Velkých Hamrů B. FOTO: Arsenal měl lídra na lopatě. K výhře chybělo pár minut Jeho skalický kolega byl nakonec sdílnější. „V prvním poločase byl na každé straně náznak šance. My jsme měli jednu stoprocentní. Po změně stran se hrálo deset minut, pak se zbláznilo počasí a bylo hotovo. Hrálo se od vápna k vápnu. Na konci utkání jsme mohli jít od půlky hřiště sami na branku. Ondra Vacek zkusil z dálky přehodit brankáře, který byl docela venku, ale ten vítr míč úplně srazil,“ podotkl Baťka. Jeho tým zůstává čtvrtý. „Pro oba byly podmínky stejné. Chtěli jsme vyhrát, bod je taky dobrý. Teď jedeme do Hrádku, který senzačně prohrál s posledním Rapidem. Věřím, že toho využijeme a Hrádek porazíme,“ dodal skalický kouč.

