„Proti Košťálovu jsme sehráli hodně špatný první poločas. Pro mě je nepochopitelné, že dostaneme tři góly po standardních situací. Když už jsme snížili na 1:2, tak dostaneme hloupou třetí branku,“ kroutil hlavou Radek Novák, kouč České Lípy.

Ta se propadla na předposlední místo v tabulce. „Odešel nám z pracovních důvodů brankář. Chytá náš mladý dorostenec, kterému logicky chybí zkušenosti. Ale rozhodně to na něj nechci házet, je to pro něj velká škola. Možná je dobře, že jsme ho do toho takhle hodili. Navíc máme čtyři zraněné hráče, není to ideální. Budeme ale dál bojovat.,“ dodal Novák.

Hosté drží druhé místo v tabulce. „Fotbal to byl dobrý, technický, hráli jsme na výborném terénu. Pořád jsme hráli pěkný, technický fotbal, měli jsme navrch, větší držení míče, vytvářeli si šance. S Českou Lípou hrajeme zatím vždycky pěkný zápas, na pohodu,“ pravil spokojený kouč Košťálova Ivo Jiříček.