Poprvé v jarních odvetách nebodovali, přesto v okleštěné sestavě drželi proti silnému Pěnčínu dlouho bezbrankovou remízu. Kvalitní soupeř ale nakonec v závěru dvakrát udeřil, vyhrál 2:0 a poskočil na první místo v krajském přeboru.

Stráž pod Ralskem (žlutá) doma podlehla Pěnčínu 0:2. | Foto: Jiří Dozorec

„Rozsáhlá marodka, jež nás v posledních dnech sužuje, před sobotním zápasem gradovala. Nominovat jedenác zdravých hráčů byl opravdový oříšek. Nakonec musel být pro zápas povolán Vacek, jež nastoupil po 18 měsíční pauze a v těžkých chvílích přišel týmu pomoci," řekl na úvod Karel Knejzlík, kouč Stráže pod Ralskem.

„Samotné utkání mělo od úvodních minut jasný scénář. Hosté po celý zápas dominovali na míči, my jsme spoléhali na dobrou defenzivu s pokusy o brejkové akce. Obranná taktika nám dlouho vycházela spolehlivě a hosty jsme nepustili do jediné vážnější akce. Dopředu to z naší strany bylo příliš opatrné a sterilní," přiznal Knejzlík.

Zápas plný soubojů tak bez větších šancí pomalu plynul k remízovému rozuzlení. Proti však byl hostující Vrabec, který v 73. min využil vypuštěného souboje Mullera ve středu hřiště a povedenou střelou z 20 metrů prakticky rozhodl rozhodl zápas.

„Pokusili jsme se otevřít hru, ale na vyrovnávací branku už nezbyly síly. Naší otevřené obrany ještě v závěru využil Štemberk, jehož průnik jsme hasili až penaltovým zákrokem ve vápně. Pokutový kop proměnil sám faulovaný a potvrdil výhru hostí," dodal Knejzlík.

„Pro nás to byl hezký fotbalový den, včetně počasí. Věděli jsme, že pojedeme na těžkého soupeře, který má na jaře dobré výsledky a to se potvrdilo. Navíc jsme hráli na jaře poprvé na trávě. Trochu nám to odskakovalo, museli jsme si zvyknout. Hrálo se na menším hřišti, k vidění bylo hodně soubojů, náš tým si šel s důrazem za vítězstvím od první minuty. Ukázal svoji sílu. Soupeř byl kvalitní. Ze začátku jsme se k nim pro jejich dobrou obranu nemohli dostat. Ve druhém poločase ale domácí postupně odpadali, tahali jsme za lepší konec. Pro nás rozhodla individuální akce Karla Vrabce. Soupeře jsme nepustili do žádné ani pološance, výsledek jsme si zasloužili. Byl jsem moc spokojený. Vyrovnali jsme se s malým hřištěm, dali jsme do toho důraz, předčili jsme soupeře fotbalovostí i kondicí. Hrajeme aktivně, jdeme si za vítězstvím, defenziva je výborná. Kluci se teď už douzdravili, je tam kvalita a konkurence. Po reprezentačním srazu se vrátil Marek Bína Dnes jsem musel všechny jen chválit," usmíval se Emil Šafář, hodně spokojený kouč FC Pěnčín.