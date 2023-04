Oba týmy z Českolipska, hrající krajský přebor urvaly na domácím hřišti těsné, ale důležité výhry 2:1.

Stráž pod Ralskem (žlutá) doma porazila Lomnici nad Popelkou 2:1. | Foto: Jiří Dozorec

Fotbalisté Stráže pod Ralskem nastoupili v jarní části poprvé na domácí půdě. Svěřenci trenéra Karla Knejzlíka přetlačili Lomnici 2:1, na jaře tak zůstávají bez porážky.

„Hosté k nám dorazili s velkým sebevědomím a od úvodních minut se chopili taktovky. Paradoxně nás rychle dostal do vedení Muller. Pak se hra vyrovnala, nás výrazně podržel brankář Reitmajer. Vrcholem byla penalta, kterou chytil Drahoňovskému, navíc zlikvidoval i následnou dorážku Lábka,“ ocenil Knejzlík kvality svého brankáře.

Po změně stran se Lomnice prosadila po rohovém kopu a vyrovnala. Stráž ale přispěchala s rychlou odpovědí. „V 52.min se řítil do gólové šance Komárek, ale Přibyl jeho střelu levačkou vyrazil na roh. Z něj posadil Špivák přesný centr na hlavu Rolla, a ten se v podobných situacích nemýlí. Zbytek utkání už byl spíše boj ve středu hřiště,“ dodal Knejzlík.

První jarní body zapsal Nový Bor, který doma udolal 2:1 Rovensko pod Troskami. Vítěznou branku zaznamenal po hodině hry z pokutového kopu Michal Třešňák.

„V bojovném utkání na těžkém terénu se ujali hosté vedení po naši chybě v obraně, kdy jsme špatně sehráli ofsajd systém a Šimek samostatný nájezd proměnil. Tlačili jsme se k soupeřově bráně a po několika neproměněných šancích jsme ve 36. minutě dokázali nakonec srovnat po nádherné akci, kdy centr do vápna sklepnul Bróša hlavou vedle sebe na Devátého a ten hlavou do protipohybu gólmana zavěsil. Nepříliš pohledné utkání jsme strhli na naši stranu po průniku Třešňáka do vápna, kde byl faulován. Z následného pokutového kopu jsme šli do vedení. Poté už změna skóre nenastala a připsali jsme si první tři jarní a velmi důležité body,“ zhodnotil utkání Petr Stromecký, kouč Nového Boru.