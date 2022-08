Stanislav Kouřil, trenér Nového Boru: „Vedli jsme 1:0 a vypadalo to s námi dobře. Jenže ve chvíli, kdy soupeř vyrovnal, jsme se doslova sesypali. Hrádek má kvalitní a fotbalový tým. Remíza by možná byla spravedlivější, ale udělali jsme více chyb, než soupeř.“

Jan Studenovský, kouč Mimoně: „Je to pořád dokola. Hráče jsem v kabině upozornil, že si musíme dát bacha na začátek. A v první minutě lacině ztratíme míč, faulujeme ve vápně a z penalty dostaneme gól. Děláme spoustu chyb, taktické chyby dělá úplně každý. Chybí nám stoper, který by to tam dirigoval. Stráž hrála účelně, na nás to bohatě stačilo. Místo, abychom věci řešili jednoduše, tak tam nesmyslně něco chceme vymýšlet. Musíme bojovat dál a doufat, že brzy nějaký ten bod vydolujeme.“

Zdeněk Baťka, trenér Skalice: „Celý týden jsme se připravovali na hru Višňové a první gól dostaneme po situaci, na kterou jsem hráče upozorňoval. Bohužel jsme neproměnili šance, za stavu 0:1 jsme tam měli tři vyložené, kdy to soupeř vykopává z prázdné branky. Místo toho dostaneme do kabiny druhou branku. Po změně stran to opět rozhýbal střídající Radim Kolář, který snížil. Pak jsme měli vyrovnat, ale zazdili jsme další šance. To bylo zlom. Vzápětí jsme po další chybě dostali třetí branku a bylo hotovo. Klukům nemohu vytknout snahu, bojovnost, pohyb. Ale prostě nedáváme branky, to nás tíží. Svět se nezbortí, ale takový úvod sezony jsme si nepředstavovali.“

Karel Knejzlík, trenér Stráže pod Ralskem: „Po delší době jsme hráli derby proti Mimoni. Ovšem průběhem ani výsledkem do derby nebylo. Vypjatý zápas se nekonal, od začátku jsme měli utkání pod kontrolou. Hostům jsme přibalili osm branek a potěšili tři stovky fanoušků. Po dobrém poločase jsme v tom druhém zvolnili, po šesté brance to už byla nuda a utkání ztratilo úroveň.“

Krajský přebor, výsledky 3. kola:

Rovensko – Studenec 4:1 (1:0) B: Drozen, Mazánek, Šimek, Perger – Jandura. R: Bohuš. ŽK: 2:1, 300 diváků. FC Pěnčín – Lomnice 4:3 (2:1) B: Patka 2, Šedý, Vébr – Veg, Fedorko, Gaubman (PK). R: Marek. ŽK: 3:3, 159 diváků. Sedmihorky – Velké Hamry B 3:0 (0:0) B: Randák 2, Kodr. R: Urbánek. ŽK: 1:2, 80 diváků. Nový Bor – Hrádek n. N. 1:3 (1:1) B: Kubeš – Holeček 2, Kordík. R: Hanousek. ŽK: 2:1. ČK: Havlík (Bor), 60 diváků. Stráž p. R. – Mimoň 8:1 (5:0) B: Biedermann 3, Roll (PK), Špivák, Cerman, Svačinka, Müller – Matušek. R: Blaschke. ŽK: 3:4, 280 diváků. Železný Brod – Frýdlant 1:1 (1:0) B: Kotlár – Kozák. R: Mach. ŽK: 4:2, 130 diváků. Skalice – Višňová 1:4 (0:2) B: Kolář – Michálek 3, Kaniok. R: Zboroň. ŽK: 2:2, 170 diváků.