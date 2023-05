„Na něco se připravíte a pak dostanete na začátku gól z 35 metrů. To s námi otřáslo. Navíc nám hosté těsně před poločasem dali další dva góly. Nedokázali jsme na to reagovat. Přitom Sedmihorky byly hratelné, ale bohužel výkony u některých hráčů prostě nejsou dobré. Navíc kupíme laciné chyby. Nedá se nic dělat, za mě je to zbytečně krutá porážka,“ hodnotil utkání Zdeněk Baťka, kouč Skalice. Ta je v tabulce sedmá, medailové pozice se jí už hodně vzdálily.

Za hosty se hned čtyřikrát trefil Matěj Randák, který výraznou měrou přispěl k vysoké výhře svých barev.

„Dva dal ze hry, jednou do prázdné brány a dva trestňáky. Na kontě má dvacet čtyři gólů, ale myslím si, že by jich mohl mít výrazně víc. Na tuto soutěž je nadstandardní hráč. Hraje na postu, který mu vyhovuje, stejně tak jako rozestavění, ve kterém hrajeme. Jsem rád, že ho v Sedmihorkách máme,“ pochvaloval si kvality svého kanonýra Emil Šafář, kouč Sedmihorek, které drží třetí místo, dva body za prvním Pěnčínem.

„Za výsledek kluky chválím. Dvě třetiny utkání jsme byli lepším týmem. Měli jsme pasáže, kdy nás trochu začali domácí tlačit a napadat. Nebyli jsme schopní se z toho vykombinovat a hráli jsme dlouhé míče. V té chvíli jsme vypadli z role. V každém poločase to bylo takových deset minut. Naštěstí jsme se vrátili zpátky k postupnému útoku, k založení útoku po zemi bez dlouhých míčů. Myslím si, že to vedlo k úspěchu. V prvním poločase jsme měli několik příležitostí, kdy jsme měli jít do brejku. Skalice to hrála hodně vysoko. A my jsme nebyli schopní se dostat za ni. Pak se nám to zadařilo, dávali jsme jednou do prázdný a druhý z pěkné kombinace ze strany. Byli jsme lepším týmem ve většině utkání. Výhra je zasloužená,“ dodal Šafář.