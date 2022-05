„Musím tým pochválit, hrál dobře i bez pěti hráčů základní sestavy. Podali jsme docela dobrý výkon. Bor si téměř nevytvořil žádnou šanci, kromě toho jednoho gólů. My jsme vedli od 19. minuty. Pak soupeř vyrovnal z takového náhodného útoku. Ještě pak měl jednu nebezpečnou hlavičku asi půl metru nad bránu, na rozdíl od nás. My jsme ještě asi tři šance neproměnili. V 80. minutě jsme dali rozhodující gól. Bor už rezignoval a na zvrat neměl sílu. Jako třešničku na dortu jsme přidali tvrdou ranou přesně k tyči ještě třetí gól," hodnotil zápas Miroslav Kobrle, vedoucí Sedmihorek.

Příště nás čeká derby s Turnovem na jeho hřišti. Budeme mít ještě nějaké zraněné hráče, tak uvidíme. Turnov z nás má respekt, ale zároveň má teď dobrou formu. Pokud prohrajeme po boji, budeme spokojení,“ má jasno Kobrle.

To Jan Broschinský, kouč Nového Boru, byl po výsledku logicky zklamaný.

„Porážka mě mrzí, rozhodla asi síla našeho týmu. Měl jsem zase problémy se sestavou. Hodně nám chyběl Broschinský, který byl na svatbě. Chtěl na otočku přiletět vrtulníkem. Kluci bojovali, nebyli jsme daleko od remízy. Ovšem vítěznou branku jsme domácí darovali po naší individuální chybě,“ řekl novoborský trenér, který už vyhlíží velké derby proti Skalici.

„Chtěl bych pozvat všechny fanoušky, bude to určitě zajímavé. Skalici jsme vyřadili z poháru, uvidíme, jak to bude teď,“ dodal s úsměvem.

Skalice doma splnila povinnost, bojovné Rovensko nakonec porazila 3:1 a drží na třetím místě kontakt s prvním Turnovem. „Za body jsem rád, ale opět jsme si to zbytečně zkomplikovali. Začali jsme dobře a šli rychle do vedení. Jenže do poločasu jsme spálili několik velkých tutovek. Místo toho soupeř vyrovnal. Nám pomohla penalta, v závěru přišla třetí branka. Bylo velké vedro, i díky soupeři to moc hezký fotbal nebyl. Tři body ale máme, teď se chystáme na derby do Nového Boru," zdůraznil Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

„Měli jsme několik zraněných, tak jsme využili kluky z dorostu, které už takhle zapracováváme do A týmu. Jsou šikovní. Do Skalice jsme jeli uhrát slušný výsledek, ne bojovat o vítězství. Trochu nás „zašmikl“ rozhodčí, když pískl penaltu pro domácí. Rozhodčí, podle mě, zápas vůbec nezvládl. S výsledkem jsme ale spokojení. Teď to doma musí odnést Hejnice,“ pravil Marek Náhlovský, předseda klubu Rovensko pod Troskami.

Stráž pod Ralskem má za sebou další zápas s těžkým soupeřem. Statečný výkon nestačil, svěřenci Karla Knejzlíka podlehli Velkým Hamrům B 1:5.

„Ve Stráži nás překvapil krásný trávník a také přišlo dost diváků. Byl to pěkný fotbal. Zase jsme si zbytečně zkomplikovali život, když jsme dovolili domácím vyrovnat. Ale pak už jsme dominovali, byli jsme silní na míči, hráli jsme hodně kombinovaně. A mně se ten projev dopředu od našich mladých kluků moc líbil. Chceme být v tabulce co nejvýš a to se nám zatím daří. Hráči mají před sebou vedle zápasů krajského přeboru ještě finále poháru Libereckého kraje, které hrají prvního června. To pro ně bude prestižní utkání,“ pravil Zdeněk Bryscejn, trenér Velkých Hamrů B.

Stráž má za sebou hodně těžký úvod jara, kdy narazila na týmy z čela tabulky. Aktuálně má na svém kontě čtyři porážky v řadě.

„Poslední zápasy nám nastavily zrcadlo, že i přes solidní potenciál, jež se v týmu skrývá, na takovou fotbalovou kvalitu ještě nemáme a máme stále na čem pracovat,“ pokýval hlavou Karel Knejzlík, kouč Stráže.

„Utkání bylo jako na vlnách. Hosté začali dobře, my jsme pak byli důstojným soupeřem a vyrovnali. Pak ale následovalo pět minut jako z hororu a my v rychlém sledu třikrát inkasovalo. To nás zlomilo, hosté, kteří byli fotbalovější, už zápas dovedli do vítězného konce,“ uznal Knejzlík.