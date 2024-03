Ten uznal, že děčínští fotbalisté, kteří hrají I.A třídu, nehráli vůbec špatně. „Snažili se kombinovat, hráli pěkný fotbal. Vyhráli asi zaslouženě. My jsme dostali smolné branky. Třeba první tam byla chyba brankáře a obrany, kdy jsme si to tam zbytečně nahrávali a soupeř dával do prázdné. Pak sice vyrovnal Filip Stejskal, ale druhý gól byl taky úplně zbytečný. V přípravě jsme prohráli podruhé, nenavázali jsme na výkon proti Mostu B a Ústí B. Ale možná je to dobře. Teď nás čeká někdo v krajském poháru, tak uvidíme,“ dodal Baťka.

„Sehráli jsme povedené utkání a překvapivě vyhráli. Byli jsme po celý zápas aktivnější a vypracovali si více šancí. Skalice hrozila hlavně po standardních situacích. Před jarní části je to určitě povzbudivé vítězství,“ řekl Miroslav Tyl, trenér Junioru Děčín.