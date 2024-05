Zdroj: UsteckaTV

Utkání rozsekl v 84. minutě Josef Zeman. „Rozhodli to vlastně střídající hráči. Konečný dostal pas od Voseckého. Pak to posunul na Kotka, ten přenesl hru na mého syna, který to připravil Zemanovi. Ten to pak uklidil,“ usmíval se.

O uplynulém víkendu čekal na Skalici úplně jiný soupeř. Sympatický a snaživý nováček z Liberce, kterému ale brutálně chybí zkušenosti. „Rapid zlobil prvních 10 minut, my jsme do toho vstoupili lajdácky. Mysleli jsme si, že se nemůže nic stát a že se z nás Rapid asi po….,“ kroutil hlavou.

Skalice tak přežila dvě šance soupeře, následně se srovnala a utkání kralovala. „Hattrick dal Milan Lakatoš, po zranění se taky trefil můj mladej, z toho mám radost. Přidal se také Konečný, který ukázal, že fotbal hrát umí,“ zdůraznil.

Rapidu obstaral čestný zásah v 84. minutě kanonýr Gschwentner. Baťku to trochu mrzelo. „V 72. minutě jsme střídali brankáře, chtěl jsem, aby si Karel Moravec ochutnal krajský přebor. Kluci za stavu 7:0 polevili a nakonec jsme ten jeden gól uznali. Mrzí mě to kvůli Karlovi,“ pokýval hlavou.

Cíle Skalice do konce sezony jsou jasné, pokusit se urvat třetí místo. „Škoda té ztráty s Novým Borem, měli bychom daleko lepší výchozí pozici. Musíme udělat teď maximum, abychom už nikde neklopýtli a Hamry přeskočili. Mají těžký los, jelikož hrají v Pěnčíně nebo Chrastavě. Nás ale čeká těžké utkání v Košťálově, který je v laufu. Chceme tam ale vyhrát,“ dodal.