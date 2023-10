Že dal Kaňkovský hattrick? To rozhodně není překvapením. Tentokráte ale nejde o Karla,…

„V prvním poločase jsme hráli opravdu kvalitní fotbal, možná nejlepší půle na podzim. Bylo tam plno pohybu, narážečky, takhle by to mělo vypadat. Jen škoda, že jsme z toho vytěžili pouze jednu branku. Třeba Lakatoš tam šel sám na brankáře, ale bohužel. Často tam chyběla finální přihrávka,“ mrzelo Zdeňka Baťku, kouče Skalice.

„První poločas byl kolotoč, ještě po zápase se klukům motaly hlavy, bylo to hodně rychlé. Domácí hráli dobře,“ hlesl trenér Košťálova Karel Janata.

Po změně stran domácí postupně uvadali a pojišťovací trefu nepřidali. „Po dvaceti minutách aktivní hry naše tempo opadlo. Soupeř vycítil šanci, přidal na tvrdosti, závěr byl hodně hektický. Ale ustáli jsme to. Pro nás je to důležité a zasloužené vítězství,“ má jasno Baťka.

„Kdybychom měli víc štěstí, mohli jsme odjet aspoň s jedním bodem. Ve druhém poločase už to bylo vyrovnané,“ dodal na závěr Janata.

Skalici ještě čeká podzimní derniéra proti Sedmihorkám. Otázkou je, zda se utkání odehraje na skalickém hřišti. „Pokud by v týdnu nepršelo, mohli bychom to hrát doma. Ale pokud zaprší, nemá to cenu. Pak budeme řešit termín na umělce," uzavřel vše Baťka.