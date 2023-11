Utkání se muselo odehrát na českolipské umělé trávě. „Naše hřiště bylo nehratelné. Čekali jsme do poslední chvíle, ale počasí nás zase pozlobilo, takže to bylo prostě hodně podmáčené. Jsme rádi, že se to hrálo na umělce. Pomohlo to fotbalu, daleko lepší, než se brodit v bahně,“ řekl na úvod Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

Jeho soubor vstoupil do zápasu velmi dobře, hýřil aktivitou a připravoval si šance. Využil ale jedinou, když se trefil trenérův syn. „Zdeněk to udělal dobře, byl to krásný gól. Až mě překvapilo, jak to s přehledem zakončil,“ usmál se.

Jenže pak domácí uvadli a hosté začali zlobit. „Měli jsme vést 3:0, místo toho hosté z první velké šance vyrovnali. Udělali to jednoduše, my jsme udělali chybu. Vypadli jsme ze hry, pak nás podržel brankář Osmančík, který vyškrábl stoprocentní gól. Kdybychom v poločase prohrávali, bylo by to složité,“ přiznal.

Ve druhém poločase do toho Skalice zase šlápla, v 63. minutě šla opět do vedení, když se po rohovém kopu Lakatoše prosadil Kopecký. „Sedmihorky to otevřely, díky tomu jsme měli další šance. Byli jsme lepší, jen jsme hosty nechali kopat pár nebezpečných standardních situací. Matěj Randák to umí kopat, naštěstí mu to proti nám nevyšlo. V závěru pak Vacek přeloboval brankáře a rozhodl,“ pokračoval skalický kouč.

Závěr podzimu celku z Českolipska vyšel, když vyhrál poslední tři zápasy. „Chtěl bych pochválit i kluky z lavičky. Jinde by hráli v základu, tady se ale chtějí porvat o základní sestavu. Ve druhém poločase zvedli naší hru. V zimě se pokusíme dobře potrénovat a na jaře bychom ještě chtěli prohnat tu první trojku,“ dodal Zdeněk Baťka.

Sedmihorky zakončí letošní rok na osmém místě. „Odehráli jsme jen dvacet minut, jinak jsme zápas promarnili a odchodili. Byla to zasloužená výhra Skalice. Bylo to zoufalství, zápas se nám nepovedl. Přístup všech hráčů byl katastrofální, naprosto šílený. Málo trénujeme, schází se nás málo a hra je pak odrazem takového přístupu hráčů. Ještě nás čeká poslední zápas proti Rapidu Liberec, který hrajeme v sobotu 11. listopadu na umělce v Turnově," uvedl Pavel Šafář, trenér FK Sedmihorky.