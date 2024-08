Tomáš Kotek hodnotí utkání ve Velkých Hamrech. | Video: SK Skalice

Utkání rozhodla 37. minuta a krásný gól domácího Bíma. „Pro nás nešťastný gól. Trefil to krásně do šibenice, nádherná střela,“ uznal Baťka.

Po změně stran ho pak trochu naštval Verner, který dostal v 55. minutě rovnou červenou kartu. „Jsem z toho zklamaný, špatně to tam vyřešil, šel do skluzu a už to bylo. Ale jak už jsem řekl, i v deseti jsme Hamry přitlačili a měli šance. Domácí se obávali o výhru. Příkladem byly výkony Tomáše Kotka a Tomáše Tschakerta. Ale to nám není nic platné,“ pokrčil rameny.

Od Skalice se čekalo, že se střílením gólů nebude problém. Zvláště poté, co v létě přišel z třetiligového Arsenalu útočník David Halbich. „Možná si myslíme, že tady máme Davide a on se o všechno postará. To, jak řešíme naše šance, nechápu. Lakatoš si to tam přehodí ze silnější nohy na tu slabší, pak tam máme tři hráče, ti se nedomluví a pomalu se srazí. David Halbich tam pak trefí tyč. Věřím, že to z nás spadne a brzy začneme střílet góly,“ dodal Zdeněk Baťka.

Hamry B jsou po dvou kolech stoprocentní. Zdeněk Bryscejn, jejich kouč, spokojenost netajil.

„Hráče můžu pochválit, protože jsme dosáhli cenného vítězství nad silným soupeřem. Tři body jsme si vybojovali. Velmi dobře jsme začali, měli už do pěti minut tři velké šance. Bohužel ale hodně šancí zahazujeme. Ve druhém poločase byla Skalice více na míči. Od vyloučení Vernera se hrou spokojený nejsem, protože přesilovku jsme nijak nevyužili. Měli jsme zezadu minimálně pět protiútoků do přečíslení a všechny jsme vyřešili špatně místo abychom náskok potvrdili. A to se nám nepodařilo. Naopak na druhou stranu jsme Skalici darovali spoustu standardních situací kolem vápna. Ale nakonec to byl super výsledek. Vyhráli jsme i minulé utkání, tak kéž by nás takové výsledky provázely po celou sezónu,“ řekl trenér hamrovské rezervy Zdeněk Bryscejn.

„Kdyby mi někdo na začátku přípravy řekl, že budeme mít po dvou kolech šest bodů, tak bych mu řekl, že je blázen. Měl jsem z toho spíš trochu hrůzu. Ale dnes už byl zase vidět posun. Kluci trénovat chodí, mají k přípravě dobrý přístup. Dneska jsme získali cenné body. Náš gól vstřelil Bím. Sehráli jsme kvalitní utkání,“ uzavřel hodnocení kouč.