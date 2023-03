Jasnou výhrou 7:1 nad Mimoní vlétla do jarní části krajského přeboru ambiciózní Skalice u České Lípy. Na českolipské umělce svěřenci Zdeňka Baťky splnili roli favorita. Samotný trenér ale ze zápasu moc odvařený nebyl.

Skalice (modré dresy) potvrdila roli favorita, Mimoň porazila jasně 7:1. | Foto: Jaroslav Marek

„No, výkon nestál za nic. Nevím, čím to bylo. V generálce jsme předvedli parádní fotbal, teď to bylo takové nemastné, neslané. Hráči asi věděli, že Mimoň nemá takovou sílu. Nevím, prostě se mi to nelíbilo. Beru tři body, to je fajn, ale to je tak jediné pozitivum. Bohužel se nám navíc zranil Pečenka, to je kaňka,“ kroutil hlavou Zdeněk Baťka.

Mimoň mohla jedině překvapit, v prvním poločase ještě tak nějak držela krok, ve druhém poločase už ale odpor prakticky nekladla.

„My jsme hráli to, na co máme. První dvě branky jsme soupeři darovali. Úvodní byl po velké chybě jednotlivci, druhý padl po rohu, to byl skoro vlastenec. Po změně stran už jsme trochu odpadli psychicky a Skalice nám to tam nasypala. Zasloužená výhra soupeře, pro nás možná až moc krutá porážka,“ prohlásil kouč Mimoně Marek Steinfest.

Nováček krajského přeboru přes zimu vyměnil trenéra a trochu obměnil kádr. „Z Lípy jsme získali Dušana Kubáta. Z Brniště jsme koupili Martina Větrovského, z Nového Boru se vrátil Libor Tandera. Máme ještě nějaké zraněné. Jinak je k dispozici patnáct lidí. Uvidíme, na co to bude stačit,“ dodal.