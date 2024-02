Fotbalisté Skalice u České Lípy rozjeli kolotoč přátelských zápasů v rámci zimní přípravy na jarní boje v krajském přeboru. Narazili na FK Ústí nad Labem B, tedy celek, který hraje krajský přebor v Ústeckém kraji.

Příprava: Skalice (modrá) - FK Ústí nad Labem B 4:2. | Foto: Jaroslav Marek

Svěřenci Zdeňka Baťky vyhráli 4:2. „Byl to kvalitní zápas s rychlým a dobrým soupeřem. Za výhru jsem rád, splnilo to očekávání. Na obou stranách bylo hodně omluvenek. Přesto to mělo úroveň, já jsem spokojený,“ řekl Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

Ten stále nemá k dispozici kompletní kádr, skalickou kabinou se na přelomu ledna a února přehnala nemoc. „Měl jsem šest omluvenek, navíc se v zápase zranil můj syn, má něco s kolenem, uvidíme, jak to bude vypadat,“ dodal. Další přípravné utkání sehraje Skalice v neděli 18. února od 15 hodin v České Lípě proti týmu FK Baník Most - Souš B.