„S přípravou jsme začali 15. ledna, byli jsme na soustředění v Heřmanicích, kterého se zúčastnilo 18 lidí. Od čtvrtka do neděle se hodně běhalo. V tom zápase byla na klucích znatelná únava, navíc jsme si asi z toho soustředění přitáhli nějakou virózu, pět hráčů je aktuálně na marodce,“ poznamenal.

A co kádr ve Skalici? Jsou nějaké změny? „Jsem rád, že z toho základního kádru vlastně nikdo neodešel. Co se týče posil, tak máme dva hráči v jednání. Pro nás je ale daleko stěžejní to, že bychom chtěli ve Skalici letos postavit nové kabiny. Pokud to všechno dobře dopadne, tak bychom v červnu, až skončí soutěž, chtěli začít kopat,“ dodal Baťka.

Českolipská Lokomotiva, která bude na jaře bojovat o záchranu v I.B třídě, narazila na Šluknov, který patří ke špičce I.A třídy v Ústeckém kraji. Lokotka prohrála vysoko 1:9, velkou hlavu si z toho ale nedělala.

„Pro nás to byl úplně první zápas, nebyli jsme kompletní a brali jsme to jako první přípravu, kde výsledek není důležitý. Šluknov hraje vyšší soutěž, pro nás tak nemůže být měřítkem. Výsledek sice vypadá divoce, ale neděláme si z toho hlavu. Teď nás čeká zimní pohár, kterému se už budeme věnovat daleko víc,“ pravil Viktor Česenek, fotbalista českolipské Lokomotivy.