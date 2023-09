„Chtěl bych kluky pochválit. Hlavně za tu vůli, jak šli za vyrovnáním,“ pravil Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

„Do Skalice u České Lípy, která potvrdila očekávanou herní kvalitu, jsme jeli s cílem neprohrát a třebaže jsme mohli být ještě úspěšnější, tak remízu vzhledem ke všem okolnostem nakonec bereme,“ řekl Ondřej Holeček, předseda Slovanu Hrádek nad Nisou.

Hosté šli do vedení v 21. minutě, kdy za Voseckým skončil tečovaný pokus, který vyslal kapitán Filip Strya.

„My jsme se v prvním poločase hledali. Dlouho jsme se dostávali do tempa, navíc tam byly zbrklé chyby. Od té doby, co šel Hrádek do vedení, tak už měl jenom dvě šance, které jsme mu ve druhém poločase darovali,“ pokračoval Baťka.

Skalice pak v závěru utkání vyšponovala svůj tlak na nejvyšší obrátky, vyrovnání viselo ve vzduchu.

„Zhruba od 65. minuty to byl festival našich zahozených šancí. Hrádek jsme zmáčkli, ten se sotva dostal za půlku a prakticky jenom odkopával míče z vápna,“ řekl kouč Skalice.

Kýžené branky se ale domácí dočkali až v nastaveném čase, kdy se prosadil již zmiňovaný skalický gólman Jiří Vosecký.

„Šli jsme do velkého rizika a vrhli všechny síly do útoku. Na rohový kop šel právě i Jirka Vosecký a hlavou nám zajistil bod,“ hlesl Baťka

Hrádek sice zaznamenal první ztrátu v soutěži, přesto byl s bodem spokojený. I díky němu zůstává na čele tabulky.

„Asi tři kluci ze základní sestavy nám chyběli, hru nám neoživila ani střídání. Vzhledem ke všem okolnostem a aktuálnímu našemu rozpoložení ten výsledek bereme. Skalice bude hrát vysoko, moc mužstev tady bodovat nebude,“ dodal Holeček.

„Bylo to hodně kvalitní utkání, ke kterému svým výkonem přispěli všichni tři rozhodčí. Mělo to dobré parametry,“ dodal Zdeněk Baťka.