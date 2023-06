Na konci dubna podlehli po sympatickém výkonu na půdě kvalitních Sedmihorek 3:5. Od té doby ale Stráž pod Ralskem čtyřikrát zvítězila a bude se Skalicí „prát“ o nejlepší klub z Českolipska v krajském přeboru.

Stráž pod Ralskem (zelené dresy) doma přejela Železný Brod 5:0. | Foto: Jiří Dozorec

Naposledy svěřenci kouče Knejzlíka excelovali, když doma přejeli Železný Brod 5:0. „První poločas jsme odehráli stylem, který snese ty nejpřísnější parametry. Soupeře jsme přehrávali ve všech činnostech a pohlednou kombinační hrou se dostávali do mnoha šancí,“ pochvaloval si trenér Karel Knejzlík.

Ve 33. minutě vedla Stráž tři nula, jednou jí sice zachránila tyč, ale na hřišti jasně dominovala. „Ve druhé půli jsme trochu polevili, přesto jsme stále byli jasně lepší. V pohodě jsme zápas kontrolovali a k ničemu soupeře nepouštěli,“ dodal Knejzlík.

Stráž je v tabulce sedmá, právě na Skalici ztrácí jeden bod. Železný Brod je na tom daleko hůř, je aktuálně dvanáctý. Pod ním už je pouze Studenec a Mimoň.

„Jedním slovem, byla to ostuda. Jeli jsme tam s úplně jiným cílem a nepovedlo se nám vůbec nic. Tato sezóna, hlavně její konec, se mi hodnotí hodně špatně. Jediné pozitivní je, že jsme zachráněni. Po sezóně si musíme sednout a udělat z toho závěry. Podali jsme mizerný, nezodpovědný výkon, který nebyl hodný krajského přeboru. Už to trvá dlouhodobě. Chybí nám lídr, který by tým řídil na hřišti. My, trenéři, dáváme rady, ale za hráče to neuhrajeme. Když prohráváme, tak se z toho jen těžko sbíráme,“ kroutil hlavou Milan Mayer, kouč Železného Brodu.