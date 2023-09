První bodovou ztrátu v západní skupině I.B třídy hlásí Arsenal Česká Lípa B, který prohrál v Doksech 1:2. Domácí naopak slaví, po změně trenéra, třetí výhru v řadě.

Utkání začalo o čtvrt hodiny později, neboť se čekalo na asistenta rozhodčího. Doksy začaly jako uragán, ve druhé minutě vedly po trefách Martina Kněžoura 2:0. „Takový začátek jsme v této soutěži ještě nezažili. Byli jsme to vždy my, kdo dával brzy branky. Soupeře to samozřejmě posadilo na koně. Možná kluky rozhodil ten pozdní začátek,“ pokrčil rameny Tomáš Kucr, kouč Arsenalu B.

Hosté sice díky střelci Kaňkovskému rychle snížili, další branku už nepřidali. „Favorit u nás podal průměrný výkon, kanonýr Kaňkovský dal sice branku, ale pak byl je pro atrakci. Dobře nepískal sudí Lopuszynski. Naši hráči podali kolektivní výkon, trenér Vaňátko jim naordinoval dobrou taktiku. Diváci to odměnili potleskem,“ pravil Karel Kapoun, vedoucí Doks.

Staré Splavy – Kamenice 0:2 (0:0)

V prvním poločase hodně neproměněných šancí, po změně stran dva údery Kamenice. Nováček ze Starých Splavů tak prohrál podruhé v sezoně, naopak Kamenice slaví tři body po dvou utkáních.

„Utkání hodně poznamenal samotný úvod, kdy jsme nedali penaltu. Jinak byly šance na obou stranách. Po změně stran šli hosté do vedení. My se snažili vyrovnat, ale přišla chyba a druhý gól Kamenice. Poté jsme úplně odpadli. Snaha se hráčům upřít nedá, ale nemůžu nikoho pochválit, jelikož jsme ten zápas skoro odchodili,“ přiznal Oldřich Beránek, vedoucí Starých Splavů.

„Byl to těžký zápas. První čtvrt hodinu jsme byli více na míči. Pak ale převzali otěže zápasů domácí, měli více šancí. Nás podržel brankář Sabo. Nutno dodat, že my jsme taky měli dvě tutové šance. O přestávce jsem trochu přeskupil rozestavení, to přineslo své ovoce. Dali jsme dvě branky a máme cenné tři body,“ pochvaloval si Bohuslav Najman, kouč Kamenice.

Lindava – Lokomotiva Česká Lípa 2:0 (0:0)

Ve třetím derby pokračovaly dvě série. Zatímco Lindava vyhrála i třetí domácí zápas v sezoně a opět s čistým kontem, hosté opět spálili několik šancí. Kvůli tomu jsou stále bez bodu na dně tabulky.

„Prvních deset minut jsme byli aktivní a možná mírně lepší. Jenže pak přišla naše klasika, kdy přestaneme hrát. Hosté pak byli lepší a mačkali nás. To i dlouho v deseti po vyloučení,“ přiznal Jakub Kohout, fotbalista Lindavy.

Po změně stran se ale přeci jen projevil nerovný počet hráčů na hřišti. „Lokotka postupně odešla fyzicky, my jsme toho využili a dali dvě branky. Musíme ale pochválit naše brankáře, který nás neskutečně podržel. Chytil čtyři, pět gólů. Za výhru jsme moc rádi. Hosté nehráli vůbec špatně, ale je vidět, že se trápí v zakončení. Možná i díky našemu horšímu hřišti,“ dodal Kohout.

Hrádek n. N. B – Cvikov 4:0 (2:0)

Cvikov dorazil do Hrádku nad Nisou opět s jinou sestavou. A hlavně oslabenou. Proti domácím neměl šanci. „Hrál ten kdo měl ruce a nohy. Ale pořád tam bylo jedenáct borců. Soupeř nás ale převyšoval od první minuty. Ve všech směrech. Kvalitou, rychlostí, držením míče. My jsme tam měli určitý úsek, kde se mohlo zdát, že vyrovnáme. Po druhé brance už ale bylo hotovo,“ přiznal Pavel Sehnal, kouč Cvikova.

Jeho tým držel bezbrankový stav do 9. minuty. „To samozřejmě hru hodně ovlivnilo. Domácí se dostali na koně, my jsme si vlastně po celý zápase nevytvořili kloudnou šanci. Navíc jsme to soupeři usnadnili, kdy jsme tam opět vyrobili hodně hloupých chyb. Hlavně ve středu pole. Po změně stran jsem musel střídat útočníka, tím jsme pak už ani neměli sílu směrem dopředu. Soupeř vyhrál naprosto zaslouženě,“ dodal.